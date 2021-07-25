بعد حصوله على امتياز في سنة أولى طب.. إبراهيم «بائع الفريسكا» يعود إلى شواطئ الإسكندرية

منذ عدة أشهر انتشرت صور لشاب يتجول بالـ«فريسكا» على أحد شواطى الإسكندرية وسرعان ما انتشرت قصة الشاب إبراهيم، الذي أنهى عامه الدراسي في الثانوية العامة بتفوق، والتحق بكلية الطب.

وعادت صور الشاب إبراهيم عبد الناصر والذي لقب بـ«بائع الفريسكا» تتصدر مواقع السوشيال ميديا مرة أخرى، بعد نشر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه بـ«إبراهيم»، معلقا عليها: «اليوم مع إبراهيم.. تتذكرونه؟ أنهى سنته الدراسية الأولى في جامعة الإسكندرية، كلية الطب وحصل على امتياز».

إبراهيم بائع الفريسكا

وكانت قد تفاعلت وزارة التعليم العالي مع الفيديو الذي انتشر في 2020 عندما تحدث إبراهيم عن أحلامه، حيث اتصل الوزير خالد عبد الغفار بالشاب إبراهيم عبد الناصر بائع الفريسكا المتفوق ليزف له نبأ استجابة الحكومة له وتحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الطب، وقال عبد الغفار: «أي جامعة في مصر مهما كان ثمنها يعتبر نفسه من الآن طالباً فيها، ونتكفل بالمصاريف والإعاشة».

ووفرت له الوزارة منحة كاملة لكلية الطب ومبلغا شهريا ليستطيع تخفيف ضغط العمل والتفرغ التام للدراسة، وخُيِّر إبراهيم بين جامعتي الإسكندرية والجلالة، التي تبدأ الدراسة بها العام الدراسي المقبل، لكن إبراهيم اختار جامعة الإسكندرية، حيث يعيش هو وأسرته، ووعد الوزير بإرسال خطاب لرئيس جامعة الإسكندرية بالتكفل بمنحة كاملة لإبراهيم، بشرط أن يحافظ على التفوق.

وتفاعل الكثيرين مع إبراهيم ليمدوا له يد العون، إذ تم الإعلان وقتها عن دعم للطالب إبراهيم، فقال متحدث الوزراء هاني يونس: «الرسالة دى وصلتنى حالا من الاستاذة نجلاء عبدالرحيم مدير العلاقات العامة والإعلام والمسؤولية المجتمعية ببنك التنمية الصناعية، من منطلق اهتمام بنك التنمية الصناعية بتشجيع الشباب وفى ضوء النموذج الناجح ابراهيم ابن محافظة الإسكندرية قررت إدارة البنك منح طبيب المستقبل ابراهيم شهادة من شهادات بنك التنمية الصناعية وتكربمه من إدارة البنك».