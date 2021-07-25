الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تنفيذ أكثر من 38 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

حملات امنية
حملات امنية

كثفت أجهزة الوزارة الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وجرى تنفيذ 38892 حكمًا قضائيًا متنوعًا، خلال 24 ساعة، بيانها كالتالي: 157 حكم جناية، و11582 حكم حبس جزئي، و2218 حكم حبس مستأنف، و18469 حكم غرامة، و6466 مخالفة

كانت مباحث الجيزة، قد تمكنت اليوم الأحد، من إلقاء القبض على 90 بلطجيا، بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في حملة تفتيشية على تجار المخدرات ومداهمة عدد من البؤر الإجرامية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تحقيقاً لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية وخاصة محرزي والمتاجرين بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية المواد المخدرة حملة تفتيشية مواصلة الحملات الأمنية اللواء رجب عبد العال الجرائم الجنائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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