مصرع مسجون بالقليوبية إثر غيبوبة سكر مفاجأة

لقى مسجون مصرعه فى سجن مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية إثر اصابته بغيبوبة سكر مفاجأة داخل السجن وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد وفاة مسجون فى سجن مركز شرطة شبين القناطر أثر غيبوية سكر.

انتقلت أجهزة الأمن إلى السجن وتبين أن المتوفى يدعى "ج ز د" 36 سنة صادر ضدة حبس 6 أشهر فى قضية نفقة وأنه قضى فترة العقوبة وقبل خروجه بأيام أصيب بغيبوبة سكر داخل السجن وتوفي وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.