السبت 24 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا تسجل أكبر حصيلة وفيات بكورونا منذ أشهر

كورونا موريتانيا
كورونا موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن وفاة ثمانية أشخاص خلال الـ24 ساعة الأخيرة جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، وهي أكبر حصيلة للموجة الجديدة من تفشي الوباء التي أعلنت عنها السلطات الأسبوع الماضي.


وأوضحت الوزارة في بيان صحفي نشرته مساء اليوم السبت، أن المتوفين كانوا ضمن الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات وأنها أكبر حصيلة وفيات منذ أشهر.


وأشارت السلطات إلى تسجيل 177 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في موريتانيا حتى الآن إلى 23 ألفًا و555 حالة، منها 21 ألفًا و256 حالة تعافٍ و528 وفاة.


وتعاني البلاد من تأخر كبير في أعداد من تلقوا جرعات اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" بسبب مخاوف الكثيرين من المضاعفات الجانبية للقاحات.

نواكشوط موريتانيا الصحة الموريتانية كوفيد19- إصابات كورونا الصحة العالمية لقاحات كوفيد-19

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