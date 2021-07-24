السبت 24 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأوقاف توزع 3000 زى أزهرى جديد للأئمة الأسبوع المقبل

الأوقاف
الأوقاف

 تبدأ وزارة الأوقاف يوم الأحد 1/ 8/ 2021م توزيع 3000 زي كدفعة أولى للعام المالي الحالي 2021 / 2022م، وسننشر لاحقًا أسماء الأئمة والمديريات وتواريخ توزيع هذه الدفعة،  في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري للأئمة.

وأعرب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن شكره لجميع الشركاء فى مشروع صكوك الأضاحى والمشرفين والقائمين عليه من الأوقاف، وكل من أسهم فى الوصول به إلى هذا المستوى الوطنى الاحترافى المتميز، وخص بالشكر العاملين بمجازر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، لجهودهم المتميزة فى العمل بالمشروع وحرصهم على تقديم أفضل ما فى وسعهم لخروجه بهذا المستوى شديد التميز.

وأكد وزير الأوقاف أن هذا التناغم بين مؤسسات الدولة من الأوقاف والتموين والتضامن الاجتماعى وبنك مصر والبنك الأهلى والبنك الزراعى المصرى والبريد المصرى والهيئة الوطنية للإعلام، مع بعض المؤسسات الأخرى التى أسهمت فى جمع أموال الصكوك، مثل فورى والوثائق المؤمنة التى أصدرت هذه الصكوك، وكثير من أهل الفضل الداعمين للمشروع.. كل ذلك أسهم فى تعظيم قيمة المشروع، فكل جزء من الأضحية يتم الانتفاع به وتحويله إلى قيمة مضافة، وتحويل هذه القيمة إلى لحوم لصالح الأسر الأولى بالرعاية.

 

الأوقاف زي أزهري وزارة الأوقاف أئمة الأوقاف وزير الأوقاف

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