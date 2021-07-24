القبض على شباب رقصوا عرايا أثناء نقل «عفش» عروسين فى الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من القبض على عدد من الشباب المتهمين في واقعة الرقص عرايا الجسد في مشهد غريب أثناء نقل «عفش» عروسين في قرية كفر سالم النحال، بمركز بسيون، بمحافظة الغربية.

حيث قام عدد من الشباب بالرقص عرايا أمام سيارات النقل المحملة بجهاز العروسة، وذلك بتهمة إثارة الرعب والخوف في قلوب أهالي قرية كفر سالم النحال، وخدش الحياء العام.

يذكر أن عددًا من وسائل التواصل الاجتماعى الفيسبوك قاموا بنشر صور وفيديوهات تشمل قيام عدد من الشباب بالرقص عرايا وبحوزتهم أسلحة بيضاء فى إحدى المناسبات، مما أدى إلى وجود حالة من الذعر بين الاهالى مما دعا الأجهزة الأمنية للتحرك فورًا وضبط المتهمين.