السبت 24 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«عودة عوليس».. رواية ساخرة لـ شريف العصفور عن دار المحروسة

عودة عوليس
عودة عوليس

جاءت رواية "عودة عوليس" الصادرة عن دار المحروسة للنشر والتوزيع، وللكاتب الروائي شريف العصفور، في 288 صفحة من القطع المتوسط.

 تدور الرواية في زمن قادم في المستقبل، حيث تقوم حركة إصلاحية كبرى لتصحيح مسيرة الدولة المعتبرة واسمها "الجوهرة"، الشخصية المركزية في السردية هي "عوليس بن جويس" عوليس بدون مراوغة هو بطل الأسطورة الرومانية أو اليونانية القديمة، أو ربما شخص من الزمان المعاصر المعاش مصاب باضطراب هوياتي Multiple Personality Disorder أحيانًا يظن نفسه سامح رجل أعمال، أو ربما بطل شاشات السينما، في أحيان رابعة عوليس هو الأمريكي الأصلي "مسافر بلا حصان"، الشخصية المركزية تتنقل عبر الأزمنة والأمكنة بطريقة سحرية، أو ربما بسبب المرض النفسي.

 

هناك تقاطعات عديدة للسردية مع الأدب العالمي، مع شخصيات جويس، مع شخصيات شكسبير، مع الأسطورة اليونانية، مع حصان طروادة، لقاء مع بائعة هوى في روما القديمة نكتشف صراعًا بين طبقة الباتريسيين ملاك الأراضي والطبقة الشعبية الصاعدة، نتعرف على سرير بائعة الهوى كيف تدار الجمهورية الرومانية القديمة وكيف تحاك مؤامرات الاغتيال من اجل مصالح الطبقة أو من أجل مبادئ الجمهورية !؟

 

أحد تجليات عوليس الأمريكي الأصلي (الهندي الأحمر) مسافر بلا حصان، دفء علاقته بحبيبته هي ملاذه من عالم مضطرب قاسٍ، لا يفيد السكون فيه لاستنشاق دخان الماريجوانا، كما اعتاد السكان الأصليون استنباط الحكمة واستيلاد الرؤى لمواجهة العالم. عوليس نفسه ربما مريض نفسي حقيقي أو مسافر عبر الأزمنة.

 

يتعرض عوليس للقبض عليه، وأثناء محاكمته  تتكشف أحداث جسيمة، تنتهي باغتيالات وقتل، أبطال الرواية هم قادة المركبة البرتقالية التي أخذت عوليس فريدا من الميدان إلى ما وراء الشمس، الطيار ومساعده ومهندس الطيران، وحرسه بقيادة الكولونيل  سيكاه، زملاء الحبس في مستشفى الأمراض النفسية، والممرض الذي يخفف آلام الحبس على المرضى المحابيس.

شريف العصفوري عودة عوليس المحروسة للنشروالتوزيع رواية ساخرة شخصيات اسطورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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