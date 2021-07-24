«عودة عوليس».. رواية ساخرة لـ شريف العصفور عن دار المحروسة
جاءت رواية "عودة عوليس" الصادرة عن دار المحروسة للنشر والتوزيع، وللكاتب الروائي شريف العصفور، في 288 صفحة من القطع المتوسط.
تدور الرواية في زمن قادم في المستقبل، حيث تقوم حركة إصلاحية كبرى لتصحيح مسيرة الدولة المعتبرة واسمها "الجوهرة"، الشخصية المركزية في السردية هي "عوليس بن جويس" عوليس بدون مراوغة هو بطل الأسطورة الرومانية أو اليونانية القديمة، أو ربما شخص من الزمان المعاصر المعاش مصاب باضطراب هوياتي Multiple Personality Disorder أحيانًا يظن نفسه سامح رجل أعمال، أو ربما بطل شاشات السينما، في أحيان رابعة عوليس هو الأمريكي الأصلي "مسافر بلا حصان"، الشخصية المركزية تتنقل عبر الأزمنة والأمكنة بطريقة سحرية، أو ربما بسبب المرض النفسي.
هناك تقاطعات عديدة للسردية مع الأدب العالمي، مع شخصيات جويس، مع شخصيات شكسبير، مع الأسطورة اليونانية، مع حصان طروادة، لقاء مع بائعة هوى في روما القديمة نكتشف صراعًا بين طبقة الباتريسيين ملاك الأراضي والطبقة الشعبية الصاعدة، نتعرف على سرير بائعة الهوى كيف تدار الجمهورية الرومانية القديمة وكيف تحاك مؤامرات الاغتيال من اجل مصالح الطبقة أو من أجل مبادئ الجمهورية !؟
أحد تجليات عوليس الأمريكي الأصلي (الهندي الأحمر) مسافر بلا حصان، دفء علاقته بحبيبته هي ملاذه من عالم مضطرب قاسٍ، لا يفيد السكون فيه لاستنشاق دخان الماريجوانا، كما اعتاد السكان الأصليون استنباط الحكمة واستيلاد الرؤى لمواجهة العالم. عوليس نفسه ربما مريض نفسي حقيقي أو مسافر عبر الأزمنة.
يتعرض عوليس للقبض عليه، وأثناء محاكمته تتكشف أحداث جسيمة، تنتهي باغتيالات وقتل، أبطال الرواية هم قادة المركبة البرتقالية التي أخذت عوليس فريدا من الميدان إلى ما وراء الشمس، الطيار ومساعده ومهندس الطيران، وحرسه بقيادة الكولونيل سيكاه، زملاء الحبس في مستشفى الأمراض النفسية، والممرض الذي يخفف آلام الحبس على المرضى المحابيس.