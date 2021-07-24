مطار أسيوط الدولى يستقبل 30 طفلا ليبيا للعلاج بمستشفيات الجامعة

استقبل مطار أسيوط الدولى، اليوم السبت، رحلة طيران شركة "إير ليبيا" رقم Q 155/1567 قادمة من دولة ليبيا وعلى متنها 79 راكبا من بينهم 30 طفلا للعلاج بمستشفيات جامعة أسيوط وذلك وسط إجراءات مشددة واحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وكان فى استقبالهم مسئولى العلاقات العامة بمطار أسيوط الدولى ومسئولى العلاقات العامة بمستشفيات جامعة أسيوط وذلك تحت إشراف اللواء طيار أشرف عادل مدير مطار أسيوط الدولى، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية طب بجامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وأحمد امال مدير عام العلاقات العامة بمطار أسيوط الدولى.

وصول أطفال ليبيين لأسيوط



يذكر أنه ولأول مرة سيتم علاج الأطفال الليبيين المصابين بعيوب خلقية بالشفاه الأرنبية، وشق سقف الحلق بمستشفى أسيوط الجامعي ضمن قافلة طبية مجانية جديدة لمؤسسة "عملية الابتسامة- مصر” .



وقال الدكتور محمد الشاذلي رئيس قسم جراحة التجميل بكلية الطب بجامعة أسيوط المصرية والمدير الإقليمي لمؤسسة "عملية الابتسامة- مصر" بمركزها الطبي بمستشفى الأطفال الجامعي، إن القافلة الطبية تأتي إيمانًا بالدور المصري الرائد في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة والشقيقة، والمساهمة لتخفيف العبء عن الشعب الليبي في أوقات المحن والأزمات وتقديم كل سبل الدعم والتضامن الدائم لمساعدة هؤلاء الأطفال.



وكشف الشاذلي، أن هذه القافلة الطبية المجانية تستهدف لأول مرة علاج الأطفال المصابين بعيوب خلقية بالشفاه الأرنبية وشق سقف الحلق بمستشفى أسيوط الجامعي، من دولة ليبيا الشقيقة.

وصول أطفال ليبيين لأسيوط



وأوضح أن أعمال القافلة سوف تجرى عن طريق فريق طبى دولى متكامل من متطوعي مؤسسة عملية الابتسامة الدولية من مختلف دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، والسويد، وكندا وبمشاركة القريق الطبي المصري من متطوعى مؤسسة عملية الابتسامة- مصر وأيضا أطباء متدربين من ليبيا، وتشمل أطباء جراحات التجميل والتخدير والأطفال والأسنان والتخاطب والتمريض وغيرها من التخصصات المعاونة مثل الإحصاء الطبي والتصوير التوثيق والعلاج النفسي لإجراء عمليات جراحية مجانية للأطفال الذين يعانون من الشفة المشقوقة وشق سقف الحلق كعيب خلقي.

وصول أطفال ليبيين لأسيوط



وأضاف الدكتور محمد الشاذلي، أن القافلة تأتي في إطار تعاون المؤسسة الممتد مع جامعة أسيوط ومن خلال اتفاقية التعاون المشترك مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وصول أطفال ليبيين لأسيوط

وصول أطفال ليبيين لأسيوط

وصول أطفال ليبيين لأسيوط

وصول أطفال ليبيين لأسيوط