التصريح بدفن جثة شاب صدمه ميكروباص على طريق القاهرة أسيوط الزراعي

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة شاب لقي مصرعه بعدما صدمته سيارة ميكروباص أثناء استقلاله دراجة نارية بطريق القاهرة أسيوط الزراعي بصحبة زوجته بدائرة قسم شرطة الحوامدية.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للزوجة تمهيدًا لسؤالها حول تفاصيل الحادث، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والتحفظ على قائد السيارة الذي ارتكب الحادث للتحقيق معه.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابة بطريق القاهرة أسيوط الزراعي بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وتبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل يستقلها زوجان أطاحت بهما سيارة ميكروباص بعدما اختلت عجلة القيادة بيد سائقها مما تسبب في مصرع الزوج وإصابة الزوجة وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابة إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت القوات علي سائق السيارة المكيروباص المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات التي أصدرت قراراتها المتقدمة.