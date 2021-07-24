نظام قاتل.. ضحايا الصمغ العربي يتحدثون عن مخاطره

إعلانات عدة جذبت نظر «سلمى» بعدما زاد وزنها عن اللازم، وذاع صيت أحد أدوية التخسيس التي صفحات التواصل الاجتماعي، فابتاعت الفتاة إحداها بمبلغ 45 جنيهًا، من خلال مندوب على صفحة الدواء بموقع "فيسبوك".

إحدى صديقات سلمى حذرتها من الإعلان المجهول، إلا أنها لم تنصت لتحذيرها، وبالفعل عقب تناول ذلك الدواء على مدار يومين، بدأت تشعر بآلام في القلب ونغزات في صدرها، وفوجئ ذووها في أحد المرات بصرختها وسقوطها مغشيًا عليها وهى لا تزال تمسك قلبها.

حملتها شقيقتها وزوجها إلى مستشفى الهرم بعدما حاولا إفاقتها دون جدوى، واستقبلهما أطباء الطوارئ في المستشفى، ووضعوها في العناية المركزة لإجراء الإنعاشات اللازمة لقلبها، فلم تأتِ بنتيجة، ليخرج الطبيب ويخبرهما بوفاتها نتيجة سكتة قلبية مفاجئة.

سلمى إحدى ضحايا إعلانات الأدوية المجهولة على الإنترنت، والتي تحذر منها الجهات المعنية في مصر بشكل مستمر، وكان آخرها تحذيرات أطباء التغذية والتخسيس في مصر، لذا تواصلنا مع الدكتور أشرف عليوة الذي بدأ حديثه مع “الدستور” محذرًا من انتشارالإعلانات الوهمية للعلاج بالصمغ العربي.

أضاف أن بائعي هذا الصمغ يدعون أنه مضمون بنسبة 100%، وليس عليه أي إضافات أو نكهات صناعية نهائيًا، موضحًا أنه لا توجدأبحاث علمية تفيد بقدرة الصمغ العربي على علاج على أي مرض كالفشل الكلوي.

أشار إلى تصنيع هذه الأدوية الوهمية في مصانع "تحت بير السلم"، دون أن يتم تعريف المشتري، بكيف تم تصنيعها وما هي مركباتهوكيف تم تخزينه وما هي قواعد تصنيعه، بجانب أنه يحتوي على مواد سامة، ولاستخدامه لابد من استبعاد هذه المواد السامة بطريقة علمية.

ولم يكن ذلك التحذير الأول من الصمغ العربي، فقد سبقه تحذير من الهيئة العامة للغذاء والدواء بشأن انتشار شائعات تخص استخدامات الصمغ العربي في علاج بعض الأمراض.



أوضحت الهيئة أن الادعاءات الواردة بأن الصمغ العربي يفيد في التخلص من مشاكل القولون والفشل الكلوي والسكري غير مثبتة علميًا، وليست مجازة من الغذاء والدواء.



وقالت الهيئة إن الصمغ العربي يستخدم مضافًا غذائيًا، والادعاءات المذكورة حول علاجه لكل تلك الأمراض غير مثبتة بأسانيد ودراساتعلمية موثقة، وليست مجازة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.



حامد أيضًا هو أحد مستخدمي الصمغ العربي، بهدف معالجة القولون وتقلصات الجهاز الهضمي لديه، ابتاعه من أحد صفحات موقعالتواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسعر 45 جنيهًا: "عبارة عن بودرة تخلط مع ماء دافئ حتى تتحول إلى مشروب سائل، يؤخذ 3 مرات على مدار اليوم الواحد، وقبل كل وجبة"، مبينًا أن طريقة تناوله تختلف على حسب المرض المستخدم لأجله.

ويوضح أنه تسبب له في صعوبات في التنفس على مدى 3 أشهر بمقدار تناوله يوميًا، إلى جانب الإصابة بنوبات عطس وربو والتهاب حادفي الجيوب الأنفية، والإسهال والحكة في الجلد واحمرار العيون، فقام بوقف تناوله

كما سبق وحذر الدكتور خالد مصيلحي، أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية، من استخدامالصمغ العربي في علاج مرضى السكر والسمنة والفشل الكلوي، مبينًا أن الدراسات التي خرجت بشأنه غير مكتملة أو علمية.

وعرفه بأنه إفرازات تخرج من جذع شجر موجود في الصومال والسنغال والسودان، ويستخدم في صناعة الأغذية والأدوية كعامل مستحلب،ومعلق ومثبت في المستحلبات، وعامل رافع للزوجة ليعطى القوام اللزج والسميك لبعض الصناعات الغذائية، وبعض المستحضرات الدوائيةوالصيدلية، ومستحضرات التجميل.

تواصلنا بعد ذلك مع الدكتورة سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، والتي شددت على ضرورة عدم لهث المواطنين وراءهذه الإعلانات التي تكون مضللة، فيجب التأكد من المنظمات الطبية العالمية عن فوائد أي منتج قبل استخدامه خاصة إذا كان يتعلق بالصحة.

وشبهت "الديب" الصمغ العربي بالعسل النبوي لمرضى السكر الذي انتشر خلال فترة سابقة، موضحة أنه خلال هذه الفترة زاد عدد المرضىالذين تم استقبالهم في المستشفيات نتيجة إصابتهم بغيبوبة السكر لهذا السبب، كما طالبت المواطنين بعدم تحميل الجهاز وحده مسئولية الأضرار الناتجة عن استخدام أي منتج أو عشب مجهول آثاره قبل تأكدالمواطن نفسه مما يتناوله ويسعى إلى شرائه.