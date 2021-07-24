السبت 24 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

«بطلة من مصر».. «نور الشربيني على عرش «تويتر» لليوم الثالث (صور)

نور الشربيني
نور الشربيني

تتصدر اليوم الثالث على التوالي، اللاعبة نور الشربيني ترند "تويتر"، بعد تتويجها ببطولة العالم للإسكواش.

 وتوجت اللاعبة نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميًا لسيدات الإسكواش، ببطولة العالم للإسكواش، المقامة حاليًا في شيكاغو خلال الفترة بين 14 إلى 23 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وقال عبد الناصر زيدان أحد رواد "تويتر":"نور الشربيني بنت من مصر فخر العالم في الإسكواش .. مبرووووووووك"، وعلق محمد البسطاوي:"ألف مبروك لبطلة مصر والعالم اللي مشرفانا دايما ورافعة راسنا.. البطلة نور الشربيني تتوج بلقب بطولة العالم للإسكواش للسيدات بشيكاغو".

وتابع آخر:"بطلة العالم و المصنفة الأولى عالميا نور الشربيني تستهل مشوار الدفاع عن لقب بطولة العالم للإسكواش بالفوز على الأمريكية هالي مينديز بثلاثة أشواط دون مقابل فى ٢٠ دقيقة فقط".

وغردت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي:" نهائي بطولة العالم للإسكواش مصري بالكامل.. نهنئ نجمينا العالميين نور الشربيني وعلي فراج بفوزهما ببطولة العالم للإسكواش ٢٠٢١، لتحرز نور البطولة للمرة الخامسة، وعلى للمرة الثانية. نفخر كمصريين بهذا الإنجاز التاريخي الجديد."

وكان قد أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تميز النتائج التى تحققها لاعبات مصر فى البطولات الرياضية الدولية المختلفة، وتقديم أفضل أداء لهن، والفوز بها، بشكل يعكس تقدم الرياضة النسائية، واهتمام الدولة المصرية بتطويرها.

وتوجه وزير الشباب والرياضة بالشكر والتقدير إلى الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وجميع أعضاء المجلس على الاهتمام والمتابعة للاعبات مصر فى الألعاب الرياضية المختلفة.

وأشاد وزير الرياضة بنتائج لاعبات مصر فى بطولات الاسكواش الدولية واللاتى يتصدرن التصنيف العالمى للعبة، وتربع مصر على قمة الاسكواش فى منافسات الرجال والسيدات، لافتاً إلى الاهتمام برياضة الاسكواش واكتشاف الموهوبين ورعايتهم فى ضوء استدامة التفوق المصرى بها على المستوى الدولى.

 

 

اللاعبة نور الشربيني نور الشربيني أشرف صبحي الدكتورة مايا مرسي أولمبياد طوكيو 2020

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

«حرمانه من الامتحانات عامين».. عقوبة الطالب المسئول عن تسريب امتحان الفيزياء

حرارة ورطوبة ورياح.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس حتى الخميس المقبل

«صحة الإسكندرية»: 37 مصابا بحادث برج العرب يتلقون العلاج في 3 مستشفيات

«الفيزياء بريئة».. «تعليم المنوفية» تكشف تفاصيل وفاة طالبة بالثانوية العامة

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم السبت

مفاجأة جديدة فى واقعة مقتل أب على يد نجله بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

مؤمن المحمدي

أول بطولة فى مصر

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

ثروت الخرباوي

سقوط أسطورة المتأسلمين

ماجد حبته

إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

صور

العيد في حديقة الفسطاط.. ضحك ولعب

عيد الأضحى على كوبري الجامعة

العيد في المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لقاح «فايزر» يمنع خطر كورونا وليس فعالا ضد الإصابة

تفاصيل عودة إسرائيل للاتحاد الأفريقى بعد 20 عامًا من الإطاحة بها

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا