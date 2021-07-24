«بطلة من مصر».. «نور الشربيني على عرش «تويتر» لليوم الثالث (صور)

تتصدر اليوم الثالث على التوالي، اللاعبة نور الشربيني ترند "تويتر"، بعد تتويجها ببطولة العالم للإسكواش.

وتوجت اللاعبة نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميًا لسيدات الإسكواش، ببطولة العالم للإسكواش، المقامة حاليًا في شيكاغو خلال الفترة بين 14 إلى 23 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وقال عبد الناصر زيدان أحد رواد "تويتر":"نور الشربيني بنت من مصر فخر العالم في الإسكواش .. مبرووووووووك"، وعلق محمد البسطاوي:"ألف مبروك لبطلة مصر والعالم اللي مشرفانا دايما ورافعة راسنا.. البطلة نور الشربيني تتوج بلقب بطولة العالم للإسكواش للسيدات بشيكاغو".

وتابع آخر:"بطلة العالم و المصنفة الأولى عالميا نور الشربيني تستهل مشوار الدفاع عن لقب بطولة العالم للإسكواش بالفوز على الأمريكية هالي مينديز بثلاثة أشواط دون مقابل فى ٢٠ دقيقة فقط".

وغردت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي:" نهائي بطولة العالم للإسكواش مصري بالكامل.. نهنئ نجمينا العالميين نور الشربيني وعلي فراج بفوزهما ببطولة العالم للإسكواش ٢٠٢١، لتحرز نور البطولة للمرة الخامسة، وعلى للمرة الثانية. نفخر كمصريين بهذا الإنجاز التاريخي الجديد."

وكان قد أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تميز النتائج التى تحققها لاعبات مصر فى البطولات الرياضية الدولية المختلفة، وتقديم أفضل أداء لهن، والفوز بها، بشكل يعكس تقدم الرياضة النسائية، واهتمام الدولة المصرية بتطويرها.

وتوجه وزير الشباب والرياضة بالشكر والتقدير إلى الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وجميع أعضاء المجلس على الاهتمام والمتابعة للاعبات مصر فى الألعاب الرياضية المختلفة.

وأشاد وزير الرياضة بنتائج لاعبات مصر فى بطولات الاسكواش الدولية واللاتى يتصدرن التصنيف العالمى للعبة، وتربع مصر على قمة الاسكواش فى منافسات الرجال والسيدات، لافتاً إلى الاهتمام برياضة الاسكواش واكتشاف الموهوبين ورعايتهم فى ضوء استدامة التفوق المصرى بها على المستوى الدولى.