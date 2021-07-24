واشنطن: عقوبات الصين لن توقفنا

أدان البيت الأبيض العقوبات الصينية على كيانات ومواطنين أمريكيين، مؤكدا أن الخطوة الصينية هذه لن توقف الولايات المتحدة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "اطلعنا على الأنباء حول أن الصين فرضت عقوبات ضد عدد من الأفراد والشركات، بمن فيهم مسؤول واحد في الإدارة السابقة".

وأكدت أن "هذه الأعمال لن توقفنا ونحن عازمون على تطبيق عقوباتنا"، مضيفة أن خطوة الصين هي "دليل آخر على معاقبة الصين لمواطنيها وشركاتها ومنظمات المجتمع المدني بهدف إرسال إشارة سياسية، وأنها تظهر تردي المناخ الاستثماري وزيادة المخاطر السياسية في الصين".

وأضافت أن الحزبين الأمريكيين يعارضان الأعمال التي تستهدف "من يدافعون عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، مشيرة إلى أن "محاولات الصين لتهديد منظمات غير الحكومية المعترف بها دوليا يدل على عزلتها في العالم".

وكانت الصين قد أعلنت عن فرض عقوبات على 7 مسؤولين أمريكيين سابقين وكيانات ردا على العقوبات الأمريكية المفروضة في وقت سابق على مسؤولين صينيين بسبب هونج كونج.

ومن بين المسؤولين الأمريكيين السابقين الذين طالتهم العقوبات الصينية وزير التجارة السابق ويلبور روس.

وعلى صعيد آخر، دعت الخارجية الأمريكية، بغداد لمواصلة جهودها في الإصلاح وتلبية مطالب العراقيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة فخورة بشراكتها مع العراق وتسعى لتعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، "ملتزمون بقيادة جهود إنجاح الانتخابات العراقية المرتقبة في أكتوبر، ويجب أن نتأكد من استمرار هزيمة داعش وألا يسترد قوته مرة أخرى".

وتابع بلينكن: "ناقشت مع نظيري العراقي جهود مكافحة جائحة كورونا والتغير المناخي وتعزيز الطاقة المتجددة".

وقال بلينكن: "شراكتنا مع العراق قائمة على الاحترام المتبادل ونتمنى أن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة، والشراكة مع العراق أوسع من مجرد مواجهة تنظيم داعش ".