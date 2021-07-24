السبت 24 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العاهل الأردنى يلتقى قائد هيئة الأركان الأمريكى الفريق أول مارك ميلى

الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني

أجرى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني،  لقاء في واشنطن مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الفريق أول مارك ميلي.

 

وأفاد الديوان الملكي الأردني، في بيان، بأن اللقاء، الذي حضره ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله، "بحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، خاصة في مجالي الدفاع والأمن، إضافة إلى الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي".

 

​وعقد عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاثنين الماضي، قمة في البيت الأبيض، حيث أكد الزعيمان خلاله متانة العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة، وحرصهما على توطيدها في شتى الميادين.

 

وتناولت القمة توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، التي تصدرت أجندتها القضية الفلسطينية.

 

كما تناولت المباحثات التطورات في المنطقة، وخاصة الأوضاع في القدس، حيث أكد الملك عبد الله الثاني ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، لا سيما في الحرم القدسي الشريف.

 

والعاهل الأردني هو أول زعيم من الشرق الأوسط يزور البيت الأبيض في عهد بايدن، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الذي من المقرر أن يزور واشنطن يوم 26 يوليو الجاري.

 

و في وقت سابق ، بحث الملك عبدالله الثاني ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في واشنطن ، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين في المجالات كافة.


وتناول اللقاء، الذي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الدعم الأمريكي للمملكة، والمشاريع التنموية والأخرى المتعلقة بقطاع البيئة ومعالجة التغير المناخي وأثره على الموارد الطبيعية.


كما تم استعراض التطورات في المنطقة، حيث أكد الملك أهمية تضافر الجهود لمنع التصعيد مجددا في الأراضي الفلسطينية، والعمل مع المجتمع الدولي على إعادة إطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.


وجدد العاهل الأردني التأكيد على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، خصوصا في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.


وحول الأعباء التي يتحملها الأردن جراء استضافته لأكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، شدد الملك على أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته بهذا الخصوص.

هيئة الأردن قائد الأمريكي أمريكي العاهل الاردني أن ا هيئة الاركان عاهل الأردن

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

«صحة الإسكندرية»: 37 مصابا بحادث برج العرب يتلقون العلاج في 3 مستشفيات

قناة «ON»: لا صحة للأنباء المتداولة عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

بعد شائعة وفاتها.. نقيب الممثلين يكشف الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

بعد ضجة أثارتها حول «أضاحى العيد».. قبول استقالة عضوة فى لجنة ملكية أردنية

بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

مستشار الأمن القومى العراقى يلمح إلى خروج القوات الأمريكية نهاية العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

د. بهي الدين مرسي

تجميل الذات الإنسانية

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

ثروت الخرباوي

سقوط أسطورة المتأسلمين

ماجد حبته

إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

صور

«عيد الشقيانين».. فئات محرومة من الإجازة واحتفالات الأضحى (صور)

فى ذكرى ثورة يوليو.. المواطنون يزورون ضريح الزعيم جمال عبدالناصر (صور)

مباراة تعادل الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لقاح «فايزر» يمنع خطر كورونا وليس فعالا ضد الإصابة

تفاصيل عودة إسرائيل للاتحاد الأفريقى بعد 20 عامًا من الإطاحة بها

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا