السبت 24 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

في الممشى وعلى الشواطئ.. أطفال السويس يقضون رابع أيام العيد في الألعاب الترفيهية (فيديو)

رابع ايام العيد في
رابع ايام العيد في السويس

حرص سكان محافظة السويس على قضاء رابع أيام عيد الأضحى المبارك بالحدائق المفتوحة والنوادي بمختلف أرجاء المحافظة.

وشهد ممشى أهل السويس والذي افتح مطلع الشهر الجاري إقبالا منذ صباح اليوم رابع أيام عيد الأضحى المبارك حيث تم إنشاء منطقة خاصة بالألعاب الترفيهية للأطفال.

وحرص كثيرون على قضاء رابع أيام العيد الفطر المبارك داخل نادي منتخب السويس الذي أقام حفلات الأراجوز والعرائس وألعاب الأطفال.

وقال كمال محمد موظف بإحدى الشركات، إنه يفضل المناطق الترفيهية ذات الأسوار حرصا على سلامة أبناؤه من الخروج لزحام الطريق، بينما ترى نهى محمود أن الأطفال يفضلون المناطق المفتوحة لقضاء إجازة عيد الأضحى حيث يتمتعون بالجري والله بالحدائق المفتوحة بعيدا عن أماكن المقيدة.

وتشهد منطقه العين السخنة بالسويس، إقبالا من المصطافين من خارج محافظة السويس الذين فضلوا قضاء إجازة العيد بشواطئ السويس والعين السخنة.

وكان قد افتتح اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس شاطئ السوايسة، بطول 700 متر في منطقة كورنيش الجديد، لإسعاد أبناء السويس ويكون متاح للمواطنين مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

رافق المحافظ في الافتتاح الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب عيد السكرتير العام المساعد.

كما حضر الافتتاح كلا من المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس ورؤساء الأحياء والمهندس أسامة بصل مدير عام الإسكان وفريق الإشراف على أعمال الإنشاءات للشاطئ من مديرية الإسكان وعدد من القيادات التنفيذية والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوي والنائب عفاف زهران أعضاء مجلس النواب وعادل درويش مدير عام مشروع الشواطئ والشاليهات والنادي الاجتماعي ومسئولي المشروع.

وقال اللواء عبدالمجيد صقر، إن افتتاح الشاطئ قبل العيد، جاء نتيجة جهد متواصل خلال الشهور الماضية، مع تكثيف العمل طوال 18 ساعة لتجهيز الشاطئ وافتتاحه قبل عيد الأضحى لإسعاد أبناء السويس كمتنفس عام جديد بجوار منطقة الكورنيش والممشى والمحلات الجديدة.

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عيد الأضحى السويس العيد الأطفال الألعاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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