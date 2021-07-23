باللهجة اللبنانية.. «بلقيس» تطرح أغنيتها الجديدة «جبار» (فيديو)

طرحت المطربة الإماراتية بلقيس منذ قليل أحدث أغنياتها والتي تحمل اسم "جبار" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي ومن توزيع عمر صباغ.

واختارت المطربة بلقيس في أغنيتها الجديدة "جبار"؛ أن تقدم للجمهور اللهجة اللبنانية خاصة أنها تعتبر المطربة الخليجية الأولى التي تغني باللهجة اللبنانية؛ وقدمت أيضًا من قبل عددًا من الأغنيات بلهجات مختلفة سواء بالعراقية أو المغربية أو اللهجة المصرية مؤخرًا بانتهائها من تسجيل أغنية "دبلوماسي" المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وصورت المطربة بلقيس مؤخرًا أغنية "جبار" في بيروت مع المخرج اللبناني إيلي فهد ووصلت في ساعات قليلة منذ طرحها بنسبة مشاهدة لأكثر من 100 ألف مشاهد؛ وهو ما جعلها تحتل تريند تويتر داخل مصر في أولى ساعات طرح الأغنية ورغم أن الأغنية تنتمي للهجة اللبنانية وبلقيس تعتبر مطربة خليجية إلا أن الأغنية حققت رواجًا كثيرًا مع الجمهور المصري.

وتستعد المطربة بلقيس خلال الفترة المقبلة لحدثين هامين في مصر الأول هو تقديم حفل غنائي ضخم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم الثاني عشر من أغسطس المقبل مع المايسترو أحمد طه؛ إضافة إلى أنها تستعد لطرح أغنية باللهجة المصرية لأول مرة تعاونت من خلالها مع الملحن عزيز الشافعي الذي كتب ولحن الأغنية.

يذكر أن المطربة بلقيس طرحت خلال الشهر الماضي أغنيتين حققت خلالهما تريند اليوتيوب لفترة طويلة وهي أغنية "ممكن" التي قدمتها كدويتو غنائي مع المطرب العراقي سيف نبيل وتجاوزت عدد مشاهدتها حتى الآن أكثر من ٧٥ مليون مشاهدة.

وأغنية "انتهى" التي كتب كلماتها مشاري إبراهيم وألحان عبدالعزيز الويس وتوزيع علي المتروك وتعاونت بلقيس في الأغنيتين مع المخرج اللبناني دان حداد.

https://youtu.be/xSUe53M1BIY

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