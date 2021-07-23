أحمد سعد ينفصل عن خطيبته علياء بسيوني

كشف برنامج "إي تي بالعربي"، عن انفصال المطرب أحمد سعد عن خطيبته علياء بسيوني بعد ارتباط دام 10 أشهر، وذلك قبل عقد قرانه بأسابيع قليلة.

ولم يذكر البرنامج خلال تقريره عن التفاصيل الكاملة الخاصة بالانفصال، رغم أن أحمد سعد أعلن من خلال لقاء له على نفس البرنامج أنها كانت سبب في تغيير حياته رأساً على عقب، في الوقت نفسه قام سعد بتأكيد الخبر عندما قام بحذف كل الصور التي كانت قد جمعته بخطيبته، واكتفى بصورة مع الفنانات منهن الفنانة أصالة نصري، وأيضا قيامه بنشر بعض الصور لأولاده.

والتقى أحمد سعد خطيبته للمرة الأخيرة في أحد اللقاءات التليفزيونية التي شاركت معه فيها، وهي من النوادر التي يفعلها الفنان بظهور خطيبته وليس زوجته في حلقة معه ببرنامج تليفزيوني.

ومن المعروف عن علياء بسيوني عارضة أزياء، وتعيش في منطقة هليوبوليس في مصر الجديدة، وتمتلك معرضا كبيرا في القاهرة، واسمها الكامل هو علياء عثمان بسيوني.

وكان قد أثار الفنان أحمد سعد الجدل بظهوره في مسلسل موسي للفنان محمد رمضان بقيامه بالغناء في حفل زفاف "موسى" التي غنى فيها سعد لكل من سمية الخشاب ومحمد رمضان، وانتشرت العديد من التعليقات الساخرة وقتها التي تقبلها أحمد سعد وانتقى مجموعة منها لإعادة نشرهم عبر خاصية القصص المصورة لحسابه على Instagram، واختار عددا من الصور التي حملت معنى السخرية من وجوده في حفل زفاف زوجته، بالإضافة إلى الإشارة إلى سعادته بالتخلص منها وتورط شخص آخر في الزواج بها، حتى لو كان ذلك في مشهد درامي.

ومسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.