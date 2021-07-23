السكرتير المساعد ببني سويف يتابع التزام السائقين بأجرة المواصلات

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد بالقيام بجولة ميدانية للوقوف على الوضع الحالي بعد دخول قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية حيز التنفيذ، اعتباراً من صباح" اليوم الجمعة"، والذي تضمن زيادة طفيفة بقيمة 25 قرشاً للتر البنزين بمختلف أنواعه، مع تثبيت سعر السولار والمازوت والإبقاء عليهما دون زيادة.

وتفقد السكرتير العام المساعد يرافقه اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، مواقف السيارات ومحطات التزود بالوقود للتأكد من توافر المواد البترولية، وانتظام سير العمل بها مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

مشيراً إلى تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لكافة الأجهزة المعنية من التموين والوحدات المحيلية والمرور والمواقف ومباحث التموين، بتكثيف الحملات على مواقف السيارات لمتابعة التزام جميع وسائل المواصلات بمختلف خطوط السير بدائرة المحافظة بالتعريفة الحالية، وعدم زيادتها نهائياً وثبات أسعارها للنقل الداخلي أو الخارجي، وخاصة أن أي زيادة من جانب السائقين سوف تعرضهم للمساءلة القانونية.

وتوجه السكرتير المساعد للطريق الصحراوي الشرقى وتم استيقاف سائقى السيارات للاستعلام من الركاب عن قيمة تعريفة الركوب التي دفعوها للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة الموضحة في الملصق على الزجاج الأمامي للسيارة "لخطوط السير من وإلى القاهرة والجيزة وضواحيها، والاطمئنان على عدم تحصيل مبالغ أزيد من الأجرة المقررة بعد قرار تعديل أسعار المنتجات البترولية،خاصة مع كثافة حركة السفر المرتبطة بعطلة عيد الأضحى.

حيث تم التنبيه على الركاب بعدم التهاون في الإبلاغ عن أية مخالفة برفع الأجرة أو تقطيع مسافات ، مع الالتزام بارتداء الكمامات.

وفي لفتة طيبة حرص السكرتير المساعد على الاطمئنان على أحد المواطنين الذي تعرض لحادث إثر انقلاب دراجته البخارية على كوبري بني سويف على النيل، حيث توقف السكرتير المساعد عند مكان الحادث ووجه بسرعة استدعاء سيارة إسعاف ولم يغادر إلا بعد وصول الإسعاف ونقل الحالة لتلقى العلاج بالمستشفى.

وكانت لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، قد قررت تعديل أسعار الوقود الجديدة للربع السنوي "يوليو/سبتمبر"بزيادة طفيفة بقيمة 25 قرشا عن الأسعار،التي تم العمل بها في الربع " أبريل/ يونيه"،وذلك اعتبارا من صباح"اليوم"،وتضمنت تحديد : 675 قرشا /لتر بنزين أوكتين" 80ـ"، و800قرش/لتر بنزين أوكتين "92"، و900 قرش/لتر بنزين أوكتين "95".

كما تضمن قرار اللجنة تثبيت أسعار السولار عند 675 قرشاً للتر وعدم رفعها، لذلك لن تتأثر تعريفات النقل الخاصة بالبضائع ،بجانب تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن، والإبقاء عليها وعدم تحريكها خلال التسعير الحالي، وأقرت بثبات أسعار السولار في السوق المحلية.

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