الجمعة 23 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد فوزها ببطولة العالم للمرة الخامسة.. نور الشربيني: « كنت مستنية اللحظة دي من أول السنة»

نور الشربيني
نور الشربيني

 احتفلت نور الشربيني  بطلة الاسكواش بفوزها بلقب بطلة العالم للمرة الخامسة، بعد تتويجها المصنفة الأولى عالميًا لسيدات الاسكواش، ببطولة العالم للاسكواش، المقامة حاليًا في شيكاغو خلال الفترة بين 14 إلى 23 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

  وكتبت  البطلة على صفحتها الرسمية منذ قليل، منشورا احتفالا بفوزها بلقب بطلة العالم للمرة الخامسة، قائلة  :" صباح الخير  اللحظة الي كنت مستنيها طول السنة  بطلة العالم للمرة الخامسة الحمد لله الحمد الله ".

 - نهائي مصري 

وفازت نور الشربيني، على  اللاعبة المصرية نوران جوهر في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 53 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5، 11-8، 8-11، 11-9.

وكانت الفراشة المصرية قد توجت ببطولة بلاك بول الدولية للاسكواش في نسختها الثالثة شهر مارس الماضي، بعد تفوقها على الأمريكية أماندا صبحي بـ3 أشواط مقابل شوط، وكانت قد وصلت إلى نهائيات البطولة في النسختين الماضيتين وحصلت على الوصافة في المرتين بعد رنيم الوليلي وهانيا الحمامي.

وتصدرت نور الشربيني التصنيف العالمي للسيدات لأول مرة عام 2016، كما أنها كانت أصغر لاعبة في العالم تتوج ببطولة العالم للناشئات عام 2009.

ولم تنته إنجازاتها عند هذا الحد بل توجت ببطولة العالم 4 مرات في 2015، و2016، و2019، قبل أن تتوج بها للمرة الرابعة في شهر نوفمبر الماضي، كما خاضت حوالي 310 مباراة في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، الإضافة إلى تصدرها التصنيف العالمي للسيدات للشهر السابع على التوالي وفقًا للموقع الدولي للاسكواش PSA.

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مصري مواطن ماضي نتيجة عالم 2019 رسم مستوى العالم الاتحاد الدولى فوق مقر صباح الخير شهر مارس الماضي

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يوليو ويونيو

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بعد فوزها ببطولة العالم للمرة الخامسة.. نور الشربيني: « كنت مستنية اللحظة دي من أول السنة»

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