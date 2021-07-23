الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الاستشعار من البُعد» تبحث آليات التعاون العلمي مع جامعة عين شمس

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

تلقى الدكتور  خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من  الدكتور محمد بيومي رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد، حول قيام الهيئة ببحث سبل التعاون مع معهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية والمناطق القاحلة بجامعة عين شمس، وذلك في إطار تفعيل برتوكول التعاون الموقع بين الهيئة والجامعة، بحضور د. إسلام أبوالمجد نائب رئيس الهيئة ومستشار الوزير للشئون الإفريقية، ود.أسامة البحيرى عميد المعهد، ود.أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة السابق، والأستاذ المتفرغ بالمعهد.

ومن جانبه، اكد محمد بيومي في بيان صحفي اليوم الجمعة حرص الهيئة على إرساء تعاون مشترك ومثمر مع معهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية والمناطق القاحلة فى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ودعم جهود الدولة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة، منها استزراع الأحياء المائية، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، والدلتا الجديدة، وتنمية الثروة الحيوانية، وغيرها من المشروعات التى تدعمها الدولة؛ لتحقيق الأمن الغذائي من السلع الإستراتيجية للمواطنين. 

وأشار التقرير إلى اتفاق الجانبين على وضع خطوط عريضة للتعاون بينهما، منها وضع برنامج ماجستير مهني فى مجال الزراعة الذكية، باستخدام الاستشعار من البُعد، بما يخدم المشروعات التنموية الزراعية فى مصر، وتبادل الخبرات في مجال تطبيقات الاستشعار من البُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، وتقنيات التحكم من البعد فى مجال الزراعة الذكية أو الدقيقة، والإشراف المشترك على طلبة الدراسات العليا فى مجال تطبيقات الاستشعار من البُعد والزراعة الذكية أو الدقيقة.

وأشار التقرير أنه تم الاتفاق أيضًا على تقديم الاستشارات الفنية والتطبيقية فى مجال الزراعة، والبيئة الزراعية؛ اعتمادًا على التقنيات الحديثة، مثل: الاستشعار من البعد، وإنترنت الأشياء، وتطبيقات المحمول، والذكاء الاصطناعى، وتقديم الدورات التدريبية فى تطبيقات الاستشعار من البعد فى الزراعة والبيئة الزراعية، والمشاركة فى عمل مشاريع تطبيقية، تخدم أهداف التنمية في المجتمع الزراعي، وإعداد الكوادر العلمية، وإجراء البحوث التي تخدم المجتمع، وعقد المؤتمرات وورش العمل المشتركة؛ لعرض مخرجات التعاون بين الجهتين فى مجال التنمية الزراعية.

المليون فدان عرض دعم صحفي هيئة زراعية بعد بيان وزير التعليم تنمية مجتمع دورات مصر 2030 خالد عبدالغفار

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يوليو ويونيو

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