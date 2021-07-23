الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات في غرق طفل بنيل بني سويف: لا شبهة جنائية

غرق طفل بنيل بني
غرق طفل بنيل بني سويف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث غرق طفل بنهر النيل ببني سويف، والعثور على جثته طافية بالمياه، بمنطقة العياط في الجيزة.

وأشارت التحريات إلى أن الطفل تعرض للغرق خلال السباحة بالنيل في بني سويف، ونقلت المياه جثته إلى العياط.

تلقى مركز شرطة العياط، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص طافية بنهر النيل، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطفل، يرتدي ملابس السباحة، وتم التوصل لهويته، وتبين أنه يقيم بإحدى قرى بني سويف، وأنه تعرض للغرق منذ عدة أيام خلال السباحة بالنيل.

تم استدعاء أفراد أسرته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.

تحريات أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية حادث غرق طفل نهر النيل بني سويف

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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