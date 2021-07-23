شركة سياحة كندية تعلن عن إطلاق رحلاتها إلى القاهرة

أعلنت شركة السفر الكندية "Tourcan Vacations" عن إطلاق رحلاتها إلى القاهرة الكبرى، لزيارة الأهرامات والمتحف المصري إلى جانب إعادة إدخال الرحلات النيلية، وذلك في الفترة من يناير إلى أبريل 2022.

ووفقا لمجلة "ترافل ويك" الكندية الأسبوعية، تستغرق الرحلات إلى القاهرة ثماني ليالٍ إقامة، أربع ليالٍ منها تشمل زيارة أهرامات الجيزة وأبو الهول والمتحف المصري والبازارات المحلية ، بالإضافة إلى رحلات نيلية لمدة أربع ليالٍ، مشيرا إلى ان تلك الرحلات تعتمد على نظام الإقامة الكاملة وتشمل زيارة جميع المعالم السياحية داخل العاصمة.

ونقلت المجلة عن فيليب سولومون، المدير العام لشركة السفر الكندية، قوله: "إن ما يميز رحلاتنا وجولاتنا في مصر هو أن مشاهدة المعالم السياحية في القاهرة يتم تقديمهما على أساس من الخصوصية حيث تعتمد الرحلة الواحدة على سفر شخصين على الأقل".

وأضاف "أيضًا إذا قام عملائنا بحجز ما يصل إلى ثلاثة أشهر مقدما، فسيتمكنوا من توفير مبلغ 2645 دولارًا لكل شخص للمشاركة في الترتيبات الأرضية والجوية المحلية."

وكانت شركة "توي" البريطانية للسياحة والسفر " TUI UK"، وإحدى شركات السفر الرائدة في العالم، أعلنت أيضا عن توسيع برنامج العطلات الخاص بها لصيف 2022 من مطار بريستول، مع إعادة إطلاق خط الرحلات إلى شرم الشيخ من بريستول، جنوب غرب المملكة المتحدة.

ووفقا لموقع Rus Tourism News، أعلنت أكبر شركة أوروبية لتنظيم أنشطة العطلات في العالم "توي" في بريطانيا عن توسيع برنامج العطلات الخاص بها لصيف 2022 من مطار بريستول مع إعادة إدخال الرحلات إلى شرم الشيخ، وزيادة عدد الرحلات إلى أكثر من ست وجهات مختلفة، وتضم تلك الوجهات مدينة الغردقة.

ووصفت الشركة البريطانية الرائدة "توي" مدينة شرم الشيخ بأنها واحدة من أكثر الوجهات شعبية في مصر، مشيرة إلى أنه نظرًا لزيادة طلب عملائها، ستعمل على زيادة وتيرة رحلاتها إلى أكثر من ست وجهات، مع زيادة العديد من الوجهات إلى رحلتين في الأسبوع أو أكثر، وستكون وجهة إحدى هذه الرحلات شرم الشيخ المصرية.