الجمعة 23 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طاجيكستان مستعدة لاستقبال الهاربين من جحيم الحرب في أفغانستان

اللاجئين
اللاجئين

قال مسؤول كبير في طاجيكستان، اليوم الجمعة، إن بلاده تستعد لاستقبال ما يصل إلى 100 ألف لاجئ من أفغانستان المجاورة، في أعقاب تصاعد القتال مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة. 

وتسيطر حركة طالبان على المزيد من الأراضي في أفغانستان، وتقدر وزارة الدفاع الأمريكية أنها تحكم قبضتها حاليا على أكثر من نصف مراكز الأقاليم الأفغانية.

وقال إمام علي إبراهيمزودا، نائب رئيس لجنة الطوارئ في طاجيكستان، إن الجمهورية السوفيتية السابقة تبني بالفعل مستودعين كبيرين لتخزين الإمدادات اللازمة للاجئين في إقليمين متاخمتين للحدود مع أفغانستان. 

وفر بضع مئات من المدنيين الأفغان إلى طاجيكستان هذا الشهر لكن حكومة دوشنبه تقول إنهم عادوا إلى بلادهم.

وقد أعلنت وزارة شئون اللاجئين فى أفغانستان، اليوم، أن تزايد أعمال العنف وهجمات حركة (طالبان) تسبب في تشريد أكثر من 36 ألف عائلة أفغانية داخل أفغانستان خلال الشهور الأربعة الماضية.

وأعربت وزارة شئون اللاجئين الأفغانية عن قلقها من إحتمال تزايد عدد المشردين إذا استمرت ألحرب فى أفغانستان.

وقال مستشار الوزارة سيد عبد الباسط الأنصارى، إنه منذ شهر مارس الماضى تعرضت حوالى 36500 عائلة للتشرد من ديارها بسبب الحرب وإنعدام الأمن فى العديد من الأقاليم الأفغانية.

وشهدت أفغانستان زيادة في أعمال العنف منذ إعلان الولايات المتحدة - خلال مايو الماضي - عن اعتزامها الانسحاب من أفغانستان، ومن المقرر أن يتم استكمال هذا الانسحاب بحلول أغسطس القادم.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت عن تقديم العلاج لأكثر من 49 ألفا و500 مصاب كانوا قد أصيبوا بجراح من جراء تعرضهم لطلقات أسلحة فى أحداث العنف المتزايدة، وأنه يتم تقديم الرعاية لنحو 416 شخصا في منشآت صحية تدعمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر أنحاء أفغانستان.

طاجيكستان أفغانستان تصاعد القتال القتال طالبان

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

«البترول»: رفع سعر البنزين 25 قرشا وتثبيت سعر السولار

جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد تعادل الأهلى أمام البنك الأهلى

بينهم أسرة كاملة.. غرق 9 أشخاص أمس في الإسكندرية

«أطحن نفسى ولا حد يغلبنى».. تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع مجند المرور فى العلمين

يعانى من مرض نفسى.. حبس المتهم بذبح والدته فى إمبابة

التحقيق فى مصرع وإصابة 11شخصًا فى تصادم سيارتين بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

ماجد حبته

توترات جديدة بسيناريو قديم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

ابنة أبي

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

صور

مباراة تعادل الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

مباراة الأهلى والبنك الأهلى.. هدف أفشة فى الشوط الثانى

الشوط الأول.. البنك الأهلى يقيم ممرًّا شرفيًّا لأبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عودة إسرائيل للاتحاد الأفريقى بعد 20 عامًا من الإطاحة بها

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل