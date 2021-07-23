الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 15 طفلا نتيجة سقوط لعبة بملاهى الكردى بمحافظة الدقهلية

ملاهى
ملاهى

شهدت ملاهى مدينة الكردى، التابعة لمحافظة الدقهلية، إصابة 15 طفلا، وذلك بسبب سقوط أحد الألعاب داخل الملاهي، مما أدى إلى الخوف والذعر لدى المتواجدون. 

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بإصابة 15 طفلا في ملاهي بمدينة الكردي، وتم نقلهم إلى المستشفى.

 واكد مصدر أمني أن المعاينة الأولية تبين إصابة 15 طفلًا نتيجة سقوط إحدى الألعاب داخل الملاهي، لافتا إلى أن إصابات 10 أطفال ليست خطيرة، بينما تم تحويل 5 أطفال إلى مستشفى الدولي بالمنصورة نتيجة إصابتهم  بإصابات بالغة.

 

وأكد عدد من شهود العيان أن الملاهى تقام كل عام فى هذة المدينة ولكن دونوجود أى إجرائات السلامة والأمان ويتم ذلك بعلم من مسؤلو المدينة ويحصلون إيجارات على ذلك.

 

وتمكنت قوات الأمن بمركز شرطة قسم ثاني المنصورة، من القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته طبيبة الأسنان بقرية "سللنت" التابعة لمركزالمنصورة، وأكد مصدر أمني أنه تم تحديد مكان المتهم، وتوجيه حملة مكبرة تمكنت من القبض عليه.

 

وقام أهالي قرية "شاوة" التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بدفن الطبيبة التي قتلت على يد زوجها بـ11 طعنة، وذلك بعد أن قررتالنيابة العامة بتسليم الجثمان لأسرتها ودفنها.

 

وقامت أسرة الطبيبة بدفنها بمقابر العائلة منذ قليل، مطالبين بسرعة القبض على زوج المجني عليها.وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير المباحث الجنائية، بورود اشاره منمستشفي المنصورة الدولي للعميد محمد ياسين مأمور ثاني المنصورة، بوصول ياسمين حسن يوسف، ٢٦ عامًا، طبيبة أسنان، ومقيمه مع زوجها بمنطقة الدراسات جثة هامدة نتيجة طعنات متعددة.

 

وانتقل ضباط مباحث فسم ثان المنصورة بقيادة المقدم محمد مطر رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل الدكتورة ياسمين حسن يوسف، 26عامًا،طبيبة اسنان  نتيجة تلقي 11 طعنة نافذة، على يد زوجها، ويدعى محمود مجدى عبد الهادى 29 عاما طبيب أسنان وفر هاربا.

 

وتوصلت تحريات المباحث أن الطبيبة لديها ثلاثة أطفال، وقد نشب خلاف بينهما، قام على إثرها الأخير بالمساك بسكين وطعنها طعنات نافذةحيث سمع والده ووالده صوت مشاجرة حيث يقطنان بنفس المنزل وعندما صعدو وجودها غارقه فى دماءها فحاولو وقف النزيف وعندما لمبتمكنوا  اتصلوا بالإسعاف حيث تم نقلها لمستشفى المنصورة الدولى إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرى بإصابتها.

الدقهلية الكردي ملاهي إصابة ١٥ طفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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