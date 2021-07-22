روسيا: لن نستخدم نقل وإمداد الغاز كسلاح

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن روسيا لم تستخدم قط مسألة نقل الغاز وتوفير موارد الطاقة كسلاح ولا تنوي القيام بذلك.

وأضافت زاخاروفا في إفادة صحفية نقلتها وكالة "نوفوستي الروسية، أن "روسيا لم تستخدم قط إمدادات الطاقة أو قضية (الترانزيت) نقل الغاز كسلاح ولا تنوي أن تفعل ذلك في المستقبل".

ونوهت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إلى أن بلادها دعت مرارًا وتدعو باستمرار إلى عدم تسييس التعاون في مجال الطاقة.

وتابعت زاخاروفا: "لم تكن لدينا نية أبدًا عدم إمداد أوكرانيا بالغاز عبر أوكرانيا، هذه المسألة ذات طبيعة تجارية بحتة، وهي من اختصاص الكيانات الاقتصادية ذات الصلة".

وأمس الأربعاء، دحض المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مزاعم بأن روسيا قد تستخدم موارد الطاقة كأداة ضغط على سلطات كييف.

وأشار بيسكوف، معلقًا على الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وألمانيا بشأن "السيل الشمالي- 2"، في سياق نقل الغاز عبر أراضي أوكرانيا، إلا أن الأمر يتعلق فقط بالفائدة والضرورة الاقتصادية.

وأضاف بيسكوف: "بشكل عام، يجب أن يدرك الجميع جيدًا أن روسيا رفضت باستمرار أي اتهامات بأنها تستخدم موارد الطاقة كأداة للضغط السياسي، وهي لم تكن أبدا ولن تكون كذلك بتاتا. كل الأمور تعتبر مادة للاتفاق التجاري وتبحث عبر منظور العقلانية والضرورة".

وتابع بيسكوف: "دعونا أولًا ننتظر بعض المعلومات الرسمية في هذا الشأن، ربما سيتم نشر نص ما، أو سيتم الإدلاء ببعض التصريحات حول هذا الموضوع، وبعد ذلك سنقوم بتقييمها".

بالتزامن، أعلنت الحكومة الألمانية، عن تقارب مواقف برلين وواشنطن إزاء مشروع الغاز "السيل الشمالي-2" وذلك بفضل المفاوضات، مشيرة إلى أن الطرفين نجحا في تحقيق بعض التقدم.

وقالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتز: "كما قالت المستشارة الألمانية فإن الحكومة الفيدرالية تجري محادثات مع السلطات الأمريكية حول هذا الموضوع، لقد كانت هناك مفاوضات مكثفة في الأشهر الأخيرة، وتم تحقيق تقدم جيد في الآونة الأخيرة. نحن على ثقة من أننا سنكون قادرين على تقديم المزيد في وقت قريب".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرج" أنه تم التوصل إلى اتفاق بين ألمانيا والولايات المتحدة بشأن مشروع "السيل الشمالي-2"، وكشفت الوكالة عن بعض بنود اتفاق الرئيس الأمريكي جو بايدن مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول المشروع.

وحسب وكالة "بلومبرج" التي تقول إنها اطلعت على مسودة الاتفاق، الذي لم يتم الإعلان عنه رسميًا بعد، فإن الزعيمين اتفقا على فرض عقوبات على روسيا في حال "استخدمت الطاقة سلاحًا" ضد أوكرانيا.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويًا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.