الخميس 22 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث

الربان عمر المختار
الربان عمر المختار صميدة

هنأ الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدا أن ثورة يوليو علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، نظرا لما حققته من إنجازات وتغييرات جذرية على مستوى مصر والوطن العربي بأكمله.

ثورة 23 يوليو شاهد تاريخي على وحدة الشعب والجيش للقضاء على الاستعمار


وأضاف رئيس حزب المؤتمر في بيان له، أن الثورة كانت شاهدا تاريخيا على وحدة الشعب والجيش للقضاء على الاستعمار وأعوانه وهو ما ظهر في مساندة الشعب لثورة  الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952 للقضاء على الاستعمار والحكم الملكي الفاسد وهو ما تم بالفعل بفضل إرادة القوات المسلحة والشعب المصري، مشيرا إلى أن إنجازات الثورة تتابعت بعدها على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.


وأكد "صميدة" أن العلاقة بين الشعب والجيش لطالما كانت مترابطة ووثيقة على مدار السنوات الماضية حتى وقتنا هذا، وهو ما برهنت عليه ثورة 30 يونيو عام 2013 عندما أعاد التاريخ نفسه، و قام الرئيس عبدالفتاح السيسي في 30 يونيو بالثورة على حكم الإخوان مدعوما بإرادة الشعب.


وشدد على أن ذكرى ثورة 23 يوليو تهل علينا في ظل ميلاد الجمهورية الجديدة، التي دشنها الرئيس السيسي إلى جانب العديد من الإنجازات القياسية التي حققتها القيادة السياسية الحالية ، مستمدة روح ثورة يوليو في التعمير والبناء وتحقيق الإنجازات.

الربان عمر المختار صميدة حزب المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة ثورة 23 يوليو الجمهورية الجديدة القيادة السياسية

مواد متعلقة

برلمانية: ثورة 23 يوليو أكدت أن الجيش المصري سند الأمة وحصنها المنيع

بنهضة شاملة في كل المجالات.. برلماني: ذكرى ثورة 23 يوليو تشهد ميلاد الجمهورية الجديدة

برلماني: ثورة 23 يوليو قضت على الفساد وأرست العدالة الاجتماعية

«حماة الوطن» ينظم فعاليات لمشاركة المصريين فرحتهم بعيد الأضحى

رئيس حزب الغد: ثورة يوليو أثبتت الانحياز التاريخى من الجيش للشعب المصرى

«حقوق إنسان» النواب تثمن الإفراج عن 2075 من نزلاء السجون

«مستقبل وطن» يوزع لحوم الأضاحى على أسر الفيوم وجنوب سيناء

«حماة الوطن» يوزع لحوم طازجة على الأهالي بالإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الإفتاء»: يجوز توجيه الزكاة لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«أطحن نفسى ولا حد يغلبنى».. تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع مجند المرور فى العلمين

مصر تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر «الإيكونوميست» حول عودة الحياة

لتجنب عودة ارتفاع الإصابات.. «الصحة» تواصل تطعيم المواطنين ضد كورونا خلال العيد

شواطئ الإسكندرية تغلق أبوابها في ثالث أيام عيد الأضحى

«أعظم انتصاراته قتلته».. القصة الكاملة لجريمة طوخ التي هزت السوشيال ميديا

الرقمنة والضوابط الذكية للطاقة تخفض 350 مليون طن «كربون» بحلول 2050

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

محمد نجم

رغم الجائحة.. كيف نجحت مصر فى الحفاظ على استقرار الأسعار آخر عامين؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث "رسول حمزاتوف"

د. بهي الدين مرسي

تجميل الذات الإنسانية

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المستشفى القبطى

منى رجب

حياة كريمة.. وضرورة تطوير أحوال المرأة أولا

صور

«بنقلد المشاهير».. قصات شعر غريبة بين المحتفلين بعيد الأضحى في القناطر الخيرية (صور)

بالغناء والدف.. شباب أسوان يحتفلون بعيد الأضحى (صور)

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل