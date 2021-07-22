بريطانيا تفرض عقوبات على 5 أفراد لوقائع فساد بالعراق

فرضت بريطانيا، اليوم الخميس، عقوبات على 5 أفراد بسبب وقائع فساد جسيمة بعضها متعلق بالعراق.

وكانت قد نددت بريطانيا بالتفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة الصدر العراقية الاخير ، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والمصايين من المدنيين الأبرياء.

وأكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، وقوف بلاده إلى جانب العراق في حربها ضد الإرهاب، معربًا عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا.

وكانت مدينة الصدر شرقي بغداد، قد شهدت مساء الاثنين، تفجير عبوة ناسفة داخل سوق شعبية ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى، وصل إلى 35 قتيلًا وأكثر من 60 جريحا، وأعلن تنظيم داعش تبنيه الحادث.

وخلال الاسابيع الماضية، قال السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، إن بلاده ستواصل وقوفها إلى جانب العراق لبناء دولة قوية ومجتمع مدني قوي.

وكتب في تغريدة عبر "تويتر" رصدها "المشهد العربي": "لن أفتقد الميليشيات التي تهدد وتقتل الكثير من العراقيين وضيوف العراق".

وأضاف: "أولئك الذين يثرون على حساب العراقيين، أولئك الذين لا يظهرون الولاء لدولتهم، والذين هم العقبة الرئيسية التي تحول دون استقرار العراق وازدهاره".

وتابع: "ستواصل بريطانيا وقوفها إلى جانب العراق لبناء دولة قوية ومجتمع مدني قوي".

وفي سياق متصل، كشفت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق إيرينا فوياشكوفا- سوليورانو، عن استراتيجية لتبني مشاريع الطاقة النظيفة في العراق، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم (الأربعاء) عن سوليورانو، قولها إن "هناك استراتيجية لتبني مشاريع الطاقة النظيفة وخصوصا المشاريع التي تعتمد على الطاقة الشمسية".

وأضافت أن "تلك الاستراتيجية متبناة من الحكومة العراقية، والأمم المتحدة تعمل على تبنيها بشكل واسع وإنجازها على الأرض، دعما لهذه المشاريع التي تعتمد على الطاقة البديلة او الطاقة المستدامة".

وأوضحت أن "تلك المشاريع مهمة للأجيال القادمة من أجل توفير بيئة نظيفة ومستدامة".

وأشارت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه "بخصوص جامع النوري (الذي قام تنظيم داعش الارهابي بتفجيره في الموصل) تمت إحالة العقد إلى الشركة التي فازت بتصميم المشروع وسيستغرق فترة ليست قصيرة لأنه مشروع خاص وفيه العديد من التفاصيل وسيتم إنجازه بالتنسيق مع الكوادر المحلية والمعنية بتنفيذ المشروع ".