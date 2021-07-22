أوقاف الوادي الجديد: زيادة عدد صكوك الأضحية هذا العام بعد الإقبال عليها

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، زيادة عدد صكوك الأضحية، هذا العام، من خلال تبرع المواطنين بأموالهم للمساهمة في الأضاحي التي تشتريها وزارة الأوقاف.

وقال الشيخ رمضان يوسف، وكيل مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، اليوم الخميس، إن القيمة الإجمالية للصكوك تجاوزت 350 ألف جنيه مصري بما يساوي 175 من صك الأضحية، وذلك بعد الإقبال الكبير على الصكوك من أهالي مراكز ومدن الوادي الجديد

وأكد أن قيمة صحك الأضحية هذا العام يبلغ 2000 جنيه، بزيادة 200 جنيه عن العام الماضي، بعد أن كان 1800 جنيه، حيث تبرع الراغبون في الصكوك، بالذهاب لأقرب مسجد تابع لمديرية الأوقاف، ويتبرع من خلال أئمة المساجد، وتسلم إيصال رسمي معتمد من وزارة الأوقاف، ويرشح رب الأسرة ابن أو فتاة من أبنائه لتسلم الصك لتربية الجيل الجديد على سنة التبرع، والمشاركة في أعمال الخير.

وأضاف وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة، أن قيمة صكوك الأضحية التي يشارك بها المواطنون، هي عبارة عن شراء وزارة الأوقاف عجول الأضاحي من السودان بسعر الجملة، ويجري نقلها على نفقة الدولة، وذبحها أيضًا على نفقة الدولة في مجازر حكومية بمحافظة أسوان، ويعقبها توزيع اللحوم للمحافظات حسب مشاركة كل محافظة، وتتولى لجنة من مديرية أوقاف الوادي الجديد بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي توزيع اللحوم من خلال ثلاجات مبردة على مراكز المدن، من خلال أئمة المساجد وتوصيل اللحوم إلى منازل الأكثر احتياجًا، وتسلمها لهم، حفاظا على كرامة المواطنين دون أن يخرجوا من المنازل

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أنه بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية وشركاء التنمية، تم توزيع لحوم الأضاحي على 5507 أسرة مستحقة على مستوى مراكز المحافظة وفقاً لحصر مديرية التضامن الإجتماعي.

جدير بالذكر أنه تم دعم المحافظة بـ86 رأس ماشية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتم تشكيل لجان بكافة مراكز المحافظة لضمان توزيع اللحوم لمستحقيها.