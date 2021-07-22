«الحرارة» تخلي حدائق ومتنزهات قنا من المواطنين ثالث أيام العيد

سادت حالة من الهدوء في الحدائق والمتنزهات في مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة، اليوم الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث خلت من المواطنين بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

ومن المحتمل أن تشهد الحدائق والمتنزهات، خروج المواطنين للتنزه، مساء اليوم، بعد انخفاض درجات الحرارة التي وصلت حتى 43 درجة مئوية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم.

وكان قد أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا مساء أمس الأربعاء، عن استمرار العمل بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بالمحافظة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مع التشديد على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا علي صحة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية لتلقى كافة شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك والعمل علي حلها بشكل فورى وسريع.

وأضاف "الداودي" أن مرفق مياة الشرب والصرف الصحي يعمل بكامل طاقته طوال عطلة العيد، مطالبًا المواطنين ضرورة ترشيد استخدام المياه في مثل هذه المناسبات، وإدارة استخدامها بشكل جيد، وعدم إلقاء مخلفات الذبح بشبكات الصرف الصحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتي يزداد فيها نسب استهلاك المياه لمستويات عالية، مشيرا إلى عدم وجود أي أعطال مؤثرة بالشبكات.