الحكومة الصينية تدعو لاتخاذ المزيد من الإجراءات للسيطرة على الفيضانات

حث مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) على اتخاذ المزيد من الإجراءات للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الكوارث، حيث مازالت بعض المناطق تواجه هطول أمطار غزيرة، طبقا لما ذكره تلفزيون لصين المركزي "سي سي تي في" نقلا عن اجتماع لمجلس الوزراء بقيادة رئيس الوزراء، لي كه تشيانج، حسب وكالة "بلومبورج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وستعزز الصين مراقبة الأرصاد الجوية.



وأجلت الصين مئة ألف شخص، حيث تسببت الفيضانات في مقتل ركابا في مترو أنفاق المدينة.



وكانت الأمطار التي تعتبر الأشد غزارة منذ عقود قد تسببت في حدوث فيضانات عارمة في مدينة تشنجتشو بوسط الصين.



وذكرت وسائل إعلام حكومية أن 25 شخصا لقوا حتفهم اليوم الأربعاء، لكن هناك مخاوف من العثور على المزيد من الجثث. ونقل عن الرئيس الصيني، شي جين بينج قوله إن إنقاذ الأرواح هو "أولوية رئيسية".



وبحسب وسائل إعلام وشهود عيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسببت الفيضانات في غمر شبكة مترو أنفاق بالمياه وحوصر مئات الأشخاص داخل القطارات والأنفاق.وأظهرت مقاطع فيديو أن الماء وصل عند أكتافهم.

وفي سياق متصل، ضربت أمطار غزيرة على غير العادة وفيضانات مقاطعة هينان الصينية ، مما أدى إلى انفجار ضفاف الأنهار وإغراق السدود ونظام النقل العام وتهديد حياة عشرات الملايين.



وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد لقى 12 شخصا مصرعهم فى عاصمة المقاطعة تشنجتشو ، حيث سقط أكثر من 20 سم (7.8 بوصة) من الأمطار فى ساعة واحدة يوم الثلاثاء.



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، يوم الأربعاء نقلا عن الحكومة المحلية أن نحو 100 ألف شخص نقلوا إلى الملاجئ.



وأدى هطول الأمطار إلى إغلاق نظام مترو الأنفاق في المدينة ، وترك الركاب محاصرين في مياه بلغ ارتفاعها حتى الخصر.



وقال مقر السيطرة على الفيضانات في مدينة تشنجتشو إن تخزين المياه في خزان Guojiazui كان في "خطر كبير" بعد فشل السد في حجب المياه وأن الحكومة المحلية أمرت بالإخلاء.



وفي مدينة لويانج، قالت السلطات المحلية إن هطول الأمطار تسبب في اختراق يبلغ ارتفاعه 20 مترًا في سد ييهيتان ، وأن السد "يمكن أن ينهار في أي وقت".



وأضافت السلطات أنه تم إرسال فرقة من الجيش الصيني إلى الموقع لمحاربة الفيضانات وتنفيذ عمليات الإنقاذ.



وبدأت الأمطار الغزيرة في خنان في 17 يوليو، وأصدرت سلطات الأرصاد الجوية ، الثلاثاء ، أعلى مستوى تحذير للمقاطعة ، وتوقعت الأرصاد الصينية المزيد من الأمطار الغزيرة.