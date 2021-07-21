ارتفاع حالات طوارئ حرائق الغابات فى روسيا

في إطار جهود احتواء حرائق الغابات عبر روسيا، أعلنت السلطات، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ في جمهورية كاريليا الروسية الواقعة على الحدود الفنلندية، وبهذا يرتفع عدد حالات الطوارئ على مستوى البلاد إلى عشر حالات.



والمنطقة الأكثر تضررا هي جمهورية ساخا فى سيبيريا المعروفة أيضا باسم ياقوتيا، حيث مازالت الحرائق مشتعلة اليوم الأربعاء، بحسب الجهاز الروسي للحماية الجوية للغابات.



وطالت الحرائق مساحة إجمالية قدرها 745 ألف هكتار في ياقوتيا متجاوزة المساحة المسجلة أمس الثلاثاء، وباستثناء الحرائق التي تصل إلى أماكن تواجد السكان، يتم ترك تقريبا كل حرائق الغابات في روسيا حتى تخمد تلقائيا بسبب المساحة الشاسعة للبلاد.



ونظرا لعدم توقع هطول أمطار حاليا في ياقوتيا، استخدمت السلطات المعنية طائرة أنتونوف آن26- اليوم الأربعاء لرش السحب بأيوديد الفضة لإنزال المطر.

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن سيبيريا تتعرض لموجة حر غير مسبوقة مع انتشار حرائق الغابات.



وتابعت أنه في كل صباح ومساء خلال الأيام القليلة الماضية، كانت تحولات القرويين الشباب تتجه إلى غابة التايجا حول تيريوت بمهمة تبدو مستحيلة وهي إخماد الحرائق المستعرة التي اشتعلت على مسافة أقرب فأكثر لمدة شهر ، والتي تغطي هذه القرية الشرقية النائية في سيبيريا في ضباب لاذع.

وحتى الآن، لم ينجح الكثير في ظل أسوأ موسم حرائق غابات في الذاكرة ، وتعهد السكان المحليون بالدفاع عن قريتهم حتى النهاية ، وإرسال الأطفال الصغار لحمايتهم من الضباب الدخاني أثناء بقائهم في مواجهة ألسنة اللهب.

وتسببت حرائق الغابات غير العادية ، التي احترقت بالفعل في دمار 1.5 مليون هكتار (3.7 مليون فدان) من الأراضي في شمال شرق سيبيريا وإطلاق الضباب الدخاني الخانق عبر منطقة ياقوتيا الروسية ، حيث وصف المسؤولون طقس الصيف هذا بأنه الأكثر جفافاً خلال الـ 150 عامًا الماضية.