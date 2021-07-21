إعلان حالة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات صحفية اليوم، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يتم العمل للحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال والمصدر الرئيسي للغذاء، مشيرًا إلى أن الدولة تنفق أموالًا طائلة من أجل استصلاح أراضي جديدة في الصحراء ولذلك يجب علينا الحفاظ على الأراضي القديمة التي تكونت خلال آلاف السنوات، وأنه تم إعلان حالة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال الإجازة.

إجراءات متعددة للحفاظ على الأراضي الزراعية



وأضاف وزير الزراعة أنه في سبيل ذلك الوزارة اتخذت بعض الإجراءات من أجل الحفاظ على الأراضي من التعديات حيث تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وإعلان حالة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال الإجازة والتعامل بالإزالة الفورية فى المهد بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلى والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق مع ربط غرفة العمليات المركزية مع الغرف الفرعية بالمحافظات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

وإلغاء الراحات والعمل بنظام النوبتجيات لمهندسي الحماية، بالإضافة إلى المرور الدوري والمستمر لمشرفي الاحواض، على الزمامات والمتابعة لأي حالة تعدٍّ على الأرض الزراعية، لإزالتها في المهد، وتلقى تليفونات وشكاوى المواطنين على الخط الساخن رقم 15500 و19561.

وناشد الوزير المواطنين عدم التعدي على الأراضي الزراعية، لأن الوزارة لا تتهاون في ذلك وتقوم بالإزالة في المهد مع إحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

ومن ناحيته أكد الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن وزير الزراعة يتابع أداء الإدارة لحظة بلحظة ويتلقى تقريرا على مدار الساعة عن جهودها في منع التعدي على الأراضي الزراعية وأيضا الإزالات في المهد، كما أن الوزير يتدخل في إزالة المعوقات التي تواجه عمل حماية الأراضي.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن الوزارة استطاعت خلال الفترة الأخيرة الحد من ظاهرة التعدي على الأراضي والنزول بها إلى أدنى مستوياتها كما أنها ارتفعت بنسبة الإزالة في المهد الى أعلى مستوياتها وإعادة الأرض إلى اصلها وزراعتها، والجدير بالذكر أنه بالتنسيق بين وزارة الزراعة، وأجهزة الشرطة، والحكم المحلي، تمت إزالة جميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.