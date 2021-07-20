«صحة الدقهلية»: إغلاق 3 مطاعم لسلاسل شهيرة

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار حملات التفتيش والرقابة الصحية على المحلات ومخازن السلع بنطاق المحافظة لمواجهة كل أشكال التلاعب التي تضر بحقوق ومطالب واحتياجات المواطنين من السلع بالجودة والكميات المطلوبة.

وتم تنفيذ حملة للمرور والرقابة على محلات تقديم الوجبات الجاهزة للمواطنين أثناء فترة الأعياد، حيث قام مكتب الأغذية المركزي بالمنصورة التابع لمديرية الصحة اليوم الثلاثاء بالمرور على عدد ١٤ منشأة غذائية (مطاعم) وتقرر إغلاق ٣ مطاعم لسلاسل مطاعم شهيرة لوجود خطر داهم من استمرار التشغيل لها وتم تحرير عدد ١٤ محضر جنحة صحية لنقص الاشتراطات و١٨ محضر جنحة صحية لعدم حمل شهادة صحية بإجمالي عدد ٣٢ محضرًا.

وقرر "مختار" إحالة جميع المحاضر للنيابة العامة لإعمال شئونها فى الوقائع المذكورة وأن يتم فورًا اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري للمنشآت التي تم ضبطها تدار بدون ترخيص.

جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بشأن حملات التفتيش والرقابة بمديرية الصحة.

وأوضح التقرير أنه تم سحب عدد ٣٦ عينة غذائية وإرسالها للمعامل المركزية لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه وتم إعدام ٨٠ كيلو لحوم مصنعة شملت سجق وبرجر ولحم مفروم و٤٠ كيلو أرز بسمتي مطهي و٢٠ كيلو جبنة موتزاريلا و٥ كيلو مكرونة مطهية و٦٠ كيلو مخلل خيار و٥ كيلو بصل مفروم و٩٠ لتر زيت محروق و٣٠ لتر عصائر مركزة و٥ كيلو مشروم (معلبات) بإجمالي إعدامات ٢١٥ كيلو جرام و١٢٠ لتر وما زالت الرقابة مستمرة يوميًا.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة بمتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار تكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لإحكام الرقابة الصحية ضمانا لتوافر السلع بالكميات والجودة المطلوبة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

حملات تفتيشية