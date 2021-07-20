الثلاثاء 20 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الأدوية الأوروبية» تبدأ مراجعة لقاح شركة «سانوفى باستير» المضاد لكورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت عملية مراجعة مسرعة الوتيرة للقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركة سانوفي باستير الفرنسية.
 

وذكرت الوكالة أنه بناء على البيانات المتاحة حتى الآن من الدراسات المعملية والتجارب السريرية، فإن لقاح فيدبريفتين يمكن أن يوفر الحماية ضد فيروس كوفيد .19 ولم يتم تحديد موعد استكمال مراجعة اللقاح.
 

وبموجب عملية المراجعة مسرعة الوتيرة، يقوم الخبراء بتقييم البيانات المتوافرة بشأن اللقاح، قبل أن تتقدم شركة سانوفي باستير بطلب رسمي للسماح لها بتسويقه.
 

وتستمر هذه الإجراءات إلى أن تتوافر بيانات كافية للتقدم بطلب رسمي للسماح بتسويق اللقاح في الاتحاد الأوروبي.


ويذكر أن فيدبريفتين هو لقاح مصنوع بتقنية البروتين المؤتلف، وهي تقنية معمول بها بالفعل، وتستخدم لصناعة لقاحات شركة سانوفي المضادة للأنفلونزا الموسمية.
 

وهناك أربعة لقاحات أخرى مضادة لفيروس كورونا يجري اختبارها حاليً

ا وحتى الآن، تمت الموافقة على استخدام أربعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي، وهي من تصنيع شركات فايز/ بيونتيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون أند جونسون.

أصدرت منظمة الصحة العالمية، تحديثًا يستند إلى توصيات فريق الخبراء الاستشاري للمنظمة المعني بالتلقيح ضد كورونا، ويتعلق بالفئات ذات الأولوية في التطعيم، خاصة في البلدان التي تمتلك كميات محدودة من لقاحات المضادة للفيروس.

ووسعت المنظمة من الفئات المدرجة في المرحلة الثانية من التطعيم، مع الأخذ في الاعتبار أحدث الأدلة والبيانات التي أصبحت متاحة من التجارب السريرية، لتشمل النساء الحوامل والأطفال الذين يعانون من ظروف صحية خاصة إضافة إلى ما يخص النساء المرضعات.

وذكرت المنظمة الدولية أن الدلائل تشير إلى أن النساء الحوامل أكثر عرضة لخطر الإصابات الشديدة بـ"كورونا"، كما تم ربط عدوى كورونا أثناء الحمل بزيادة خطر الولادة المبكرة والأطفال حديثي الولادة الذين يحتاجون إلى رعاية مركزة، مشيرة إلى أنه يتم وضع النساء الحوامل في المرحلة الثانية من السيناريوهات الوبائية لخارطة طريق تحديد أولويات التطعيم، وفقًا لتوصيات فريق الخبراء الاستشاري، لا سيما النساء الحوامل في سن أعلى والمصابات بأمراض مصاحبة.

المضاد لفيروس كورونا كورونا كوفيد اللقاح الأدوية الأوروبية

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وائل لطفي

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