الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فيتنام تسجل 4789 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في فيتنام
كورونا في فيتنام

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية اليوم الثلاثاء تسجيل 4789 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "في إن إكسبرس" الفيتنامية أنه منذ بدء هذه الموجة في 27 أبريل الماضي، سجلت فيتنام 59 ألفًا و114 حالة إصابة محلية بالفيروس في 59 من مدنها وأقاليمها الـ63.

وتعد حصيلة اليوم هي الأعلى التي يتم تسجيلها في فيتنام، منذ سجلت فيتنام 5887 حالة إصابة بالفيروس منذ يومين.

وأعلنت فيتنام تسجيل 396 حالة شفاء من الفيروس، لترتفع حالات الشفاء إلى 11 ألفًا و443 حالة.

ويبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في البلاد 62 ألفًا و700 حالة.

وأشارت الوزارة إلى وجود 141 حالة حرجة.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 190.8 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.64 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 190 مليونًا و890 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و95 ألف حالة.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"  في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92066 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

كورونا كوفيد اللقاح فيتنام الموجة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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