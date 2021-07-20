بيت السناري يستضيف ورشة عن «فن المونتاج».. الأحد

يستضيف بيت السنارى الأثري، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، في الخامسة من مساء الأحد الموافق 25 يوليو الجاري، ورشة فنية بعنوان "فن المونتاج"، بمقر البيت في السيدة زينب، وذلك مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

تقدم الورشة المونتيرة آلاء عبد القادر، التي تتناول فيها التعريف بفن المونتاج وتاريخه والأدوات والبرامج المستخدمة، وكذلك تسليط الضوء على طبيعة عمل القنوات التلفزيونية والمؤسسات الإعلامية وقنوات اليوتيوب ومواقع التواصل، بالإضافة إلى توضيح المهارات الواجب توافرها للعمل كمونتير.

تهدف الورشة إلى التعريف بفن المونتاج لما يتميز به من أهمية كبيرة، وكذلك مساعدة الشباب على تقديم محتوى جيد ومفيد بطريقة احترافية، لمن يرغب في عمل قناة أو تقديم فيديوهات على الإنترنت.

تستهدف الورشة الشباب من الجنسين بداية من 18 سنة فما فوق، بحد أقصى 15 مشترك فقط، وفقا للاشتراطات الاحترازية.

تعد المونتيرة آلاء عبد القادر؛ أحد محرري صانعة الأفلام القصيرة، وحاصلة على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان الدولي "تري مورت" للأفلام القصيرة 2020، وجائزة أفضل فيلم بمهرجان الـ 48 ساعة التابع لهيئة الأمم المتحدة للسكان في مصر عام 2019، وكذلك جائزة أفضل مخرجة ناشئة بمهرجان "أوسكار ايجيبت" لعام 2018.

بيت السناري

بيت السناري هو بيت أثري بالسيدة زينب، تابع لمكتبة الإسكندرية، حيث يتم تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية.

يمثل بيت السناري (1198-1208هـ/1783-1794م) أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، ويتسم المنزل بأهمية تاريخية خاصة حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801م؛ فقد أقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكان غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.