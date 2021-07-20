تعرف على موعد استئناف امتحانات الثانوية وظهور النتيجة

نفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تم تداوله بشأن بدء ظهور نتيجة الثانوية العامة في المواد التي تم امتحانها قبل العيد خلال الأيام المقبلة.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لموقع "الدستور"، إن نتيجة الثانوية العامة سوف تظهر بأكملها في منتصف اغسطس المقبل.

ويواصل طلاب الثانوية العامة الامتحانات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يخوض الطلاب امتحان الفيزياء يوم السبت المقبل الموافق ٢٤ يوليو الجاري.

وحرص الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات خلال امتحانات الثانوية العامة الأيام الماضية، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (7) حالات غش منهم (1) حالة نشر و(6) حالات غش وهم:

- الطالب "م.ه.ا" بإدارة أبو كبير بمحافظة الشرقية نظرًا لحيازة موبايل ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "ا.ع.ا" بإدارة سمالوط بمحافظة المنيا نظرًا لضبط تابلت واستخدامة في الغش.

- الطالب "م.ع.ع" بإدارة اهناسيا بمحافظة بنى سويف نظرًا لضبط سماعة بلوتوث داخل الأذن واخرجها طبيب اللجنة بصعوبة.

- الطالب "ز.م.م" بإدارة غرب طنطا بمحافظة الغربية نظرًا لضبط جهاز تابلت بشريحة خارجية.

- الطالبة "ا.م.ع" بإدارة السنطة بمحافظة الغربية نظرًا لضبط تليفون محمول مغلق.

- الطالبة "ر.م.ح" بإدارة شبرا خيت بمحافظة البحيرة نظرًا لضبط تليفون محمول.

- الطالب "م.ع.ف" بإدارة ديرمواس بمحافظة المنيا نظرًا لحيازة تليفون محمول، وسماعة بلوتوث لاستقبال الإجابات.

وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن يوم السبت الموافق 24 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) امتحان "الفيزياء" بإجمالي عدد 392 ألفًا 863 طالبًا وطالبة.

وتتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التهنئة لجميع السادة المشاركين في العملية التعليمية بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.