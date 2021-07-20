وفاة وإصابة 4 أشخاص بسبب سقوط «عجل» على سيارة ملاكى بالمنوفية

في واقعه مؤسفة، استقبلت مستشفى الباجور العام جثة شخصين لقي مصرعهما، وأصيب اثنين آخرين، بعد وقوع عجل أضحية من سيارة نصف نقل بالطريق الإقليمي في المنوفية على سيارة ملاكي، في حادث مروع، وتم نقل المصابين والجثامين إلى المستشفى لتقديم الخدمات الطبية ومحاولة إسعاف المصابين.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بوقوع حادث على الطريق الإقليمي دائرة مركز الباجور، بعد وقوع عجل على سيارة ملاكي، تسبب في وفاة شخصين وإصابة آخرين بكسور وجروح، وتم نقلهم على إثرها إلى قسم العناية بمستشفى الباجور العام.

وأكد مصدر أمني لـ«الدستور»، وفاة كلًا من الدكتور «ص. ا» و«م. ج. ا»، وأصيب شخصين آخرين بكسور وجروح، وتم نقلهم على إثرها إلى قسم العناية بمستشفى الباجور.

وأضاف شهود عيان، أن سائق السيارة النقل المتسببة في الحادث، هرب خوفًا من العقاب، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وإصدار تصاريح بدفن الجثامين.

وفي وقت سابق، كشفت الأجهزة الأمنية في المنوفية لغز اختفاء طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات لمدة 4 أيام بمدينة أشمون، مؤكدة أن زوجة عمها تدعى «س.غ.أ» 40 عامًا وراء قتلها؛ بسبب خلافات على الميراث.

وعثرت مباحث أشمون بقيادة المقدم مصطفى حسانين، رئيس المباحث، على جثة الطفلة بعد أن حرر والدها محضرًا بمركز شرطة أشمون، بعد تغيبها منذ أربعة أيام مضت.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد مصطفى النشال، مأمور مركز أشمون ببلاغ من «ر، م، خ» 42 عامًا مقيم مدينة أشمون دائرة المركز، عن تغيب طفلته من يوم 16 الجاري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للبحث عن الطفلة، والتي عثرت عليها المباحث اليوم مقتولة.

وكانت وحدة مباحث أشمون قد استمعت إلى أقوال مقدم البلاغ «ر،م خ» والد الطفلة المتغيبة، وعلى الفور كلف العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، المقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث المركز، بتشكيل فريق بحث وجمع المعلومات والتحريات عن الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية والتي تمكنت من العثور على جثة الطفله هدى.

وحررت وحدة مباحث أشمون محضرًا حمل رقم 8189 إداري مركز أشمون، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، ونقل الجثة لإضفاء الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة، كما ألقت القبض على المتسبب في الواقعة.