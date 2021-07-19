محافظ الإسكندرية يتابع التجهيزات النهائية لعيد الأضحى

الشريف: إنعقاد غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية علي مدار اليوم

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التجهيزات النهائية وما تم اتخاذه من استعدادات علي مستوى الأحياء، وجميع المديريات والشركات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، في ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بشن جولات مفاجئة علي القطاعات الخدمية، مشددا علي استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف الحملات الرقابية بجميع القطاعات خلال أيام عيد الأضحى.

وأكد الشريف انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار الـ24 ساعة، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات وكافة الجهات المعنية لمتابعة أية مستجدات والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ.

وكان قد أعلن الشريف وقف كافة الراحات والإجازات لكافة الكوادر الإشرافية والسائقين والعمال والملاحظين بشركة نهضة مصر لخدمات النظافة اعتبارا من يوم 15 يوليو، حتى نهاية عيد الأضحي المبارك، مشددا على تشغيل جميع السيارات والمعدات التابعة لشركة نهضة مصر لخدمات النظافة على مدار 24 ساعة بشكل يومي بواقع 2 وردية كل وردية 12 ساعة.

ولفت إلى ضرورة تجهيز سيارات ورشة متنقلة في غرب وشرق المدينة بهدف سرعة إنجاز وإصلاح أي أعطال محتمل حدوثها في معدات النظافة المتنقلة وذلك توفيرا للوقت ورفع كفاءة النظافة بشكل عام في المحافظة.