جاب الله: فرق طوارئ لمواجهة الكثافة المتوقعة على كورنيش وشواطئ مطروح

قال رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، إنه تم وضع خطة عاجلة لتكثيف اعمال النظافة العامة خلال أيام عيد الأضحى، وتتضمن أحياء المدينة الـ6 وكورنيش وشواطئ مرسي مطروح علي مدار الساعة لضمان سرعة رفع تجمعات القمامة وفرض الانضباط بالشارع تحسبًا لزيادة الأعداد الكبيرة من المصطافين وزائري المحافظة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح لـ"الدستور" أنه تم التنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية بمدينة مرسي مطروح لتشكل فرق طوارئ للتدخل السريع لمواجهة الكثافة والزحام المتوقعة علي كورنيش المدينة والشواطئ خلال أيام عيد الأضحى.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح على أنه وجه لكل الأجهزة بمجلس المدينة برفع درجة الاستعداد والطوارئ خلال عيد الأضحى المبارك للتعامل الفوري مع الشكاوي والمشاكل التي يتم رصدها، بالإضافة إلى تجهيز وفتح مجزر غلم الروم أمام المواطنين بالمجان خلال فترة عيد الأضحى المبارك طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وأشار رئيس مدينة مرسي مطروح إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة للتأكيد علي تواجد سيارات الٱسعاف علي الشواطئ وبنطاق المدينة والمركز والطرق السريعة.

وكان قد أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لكل القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بالمحافظة مع التشديد على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومتابعة غرفة عمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية لتلقى كل شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى وسرعة اتخاذ كل الإجراءات لحلها.

وشدد محافظ مطروح على توفير كل احتياجات المواطنين خلال أيام العيد مع توافر السلع واللحوم وزيادة المعروض منها بكل أنواعها بالمجمعات الاستهلاكية للتيسير على المواطنين.