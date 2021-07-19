الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

من بينها المعاش.. نقيب المحامين يوجه عدة رسائل للجمعية العمومية

رجائي عطية
رجائي عطية

وجه نقيب المحامين رجائي عطية، عدة رسائل للجمعية العمومية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد نقيب المحامين، أنه لم تعد تطلب للمعاش أدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة بالملف ما دام في جدول المشتغلين.

وذكر أن الإصلاح يكون بوعي وتدرج لا بافتراض فساد الكل وفصل جميع الموظفين والحكم على النقابة بتعويضات هائلة، مؤكدًا أن هناك موظفين بالنقابة قائمون بعملهم على خير وجه ومن يثبت تقصيره أو انحرافه ينحى فورًا.

وأضاف: "اللهم احمنا والنقابة من الشائعات المغرضة ومن الفتن والأكاذيب"، متابعًا: "يا ليت أصحاب الشائعات وهواة الظهور يتركوننا نؤدي عملنا".

كما أكد نقيب المحامين، أن “الزميل الأستاذ أحمد رضا تحت العلاج بمستشفى الصدر بإمبابة شفاه الله وعافاه”.

نقيب المحامين جنوب الجيزة التواصل الاجتماعي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك النقابة الفرعية النقابة العامة جمعية العمومية موقع التواصل الاجتماع

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