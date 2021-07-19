طرق مختلفة لتتبيلات «الحاتي» في عيد الأضحى

تهتم كل سيدة بمطبخ أسرتها في كل الأوقات ولكن عيد الأضحى له مذاق خاص في كل دول العالم خاصة وانه يشتهر باللحوم، وتتفنن كل سيدة بطريقة طبخها لانواع اللحوم المختلفة.

وتقدم الشيف مي الإدريسي لـ"الدستور" اليوم الإثنين أشهر أنواع التتبيلات للحوم لتقدميها لأسرتك خلال أيام عيد الاضحى المبارك.

تتبيلة الحاتي:

المقادير:

البصل: ١ ثمرة كبيرة.

الطماطم: ١ ثمرة كبيرة.

الملح: نصف ملعقة صغيرة.

الفلفل الأسود: نصف ملعقة صغيرة.

السبع بهارات: ١ ملعقة كبيرة ونصف.

جوز الطيب: رشة صغيرة.

الليمون: عصير ١ ثمرة كبيرة.

الخل: ١ ملعقة كبيرة.

طريقة التتبيل:

- قومي بفرم البصل جيدًا ثم تصفيته.

- احصلي على ماء البصل واتركيه جانبًا.

- قومي بعصر الطماطم ثم تصفيتها.

- اخلطي عصير الطماطم والبصل مع المقادير السابقة.

- ضعي اللحم في التتبيلة وقومي بتغطيته بكيس نايلون.

- ضعيه في الثلاجة لمدة لليوم التالي ثم قومي بشوييه.

التتبيلة المصرية:

المقادير:

الكمون: ١ ملعقة صغيرة.

زيت الزيتون: ٢ ملعقة كبيرة.

الملح: نصف ملعقة صغيرة.

بقدونس: ١ ملعقة كبيرة.

البصل: ١ ثمرة مقطعة لقطع صغيرة.

الفلفل الأسود: ١ ملعقة صغيرة.

الخل: ١ ملعقة كبيرة.

طريقة التتبيل:

- اخلطي المقادير مع بعضها جيدًا.

- قطعي اللحم إلى قطع صغيرة ثم ضعيه في التتبيلة.

- اتركي اللحم في التتبيلة لمدة ساعة أو أكثر.

تتبيلة الكباب:

المقادير:

الطماطم: ٣ ثمرات كبيرة.

افلفلل الألوان: ٢ ثمرة مقطعة مكعبات.

البصل: ٢ ثمرة أحمر مقطعة مكعبات.

الملح: نصف ملعقة صغيرة.

الفلفل الاسود: نصف ملعقة صغيرة.

الليمون: عصير ثمرة واحدة كبيرة.

العسل: ٢ ملعقة كبيرة عسل أبيض.

الزعتر: ١ ملعقة صغيرة.

الثوم: ٣ فصوص ثوم كبيرة.

الروز ماري: ١ ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير:

- يوضع اللحم في وعاء ويضاف إليه كلًا من الملح والفلفل مع الزعتر و الروزمارى.

- افرمي نصف كمية البصل واحصلي على عصيره وأضيفيه للمقادير السابقة.

- يهرس الثوم ويضاف إليها.

- تفرم الطماطم بالخلاط ويتم تحليتها بالعسل ويضاف إليها الليمون.

- ضعي الكمية المتبقية من البصل المكعبات والفلفل إلى اللحم واخلطي المكونات جيدًا.

تتبيلة كفتة الحاتي:

المقادير:

الثوم البودر: نصف ملعقة كبيرة.

بهات اللحم: ١ ملعقة كبيرة.

البصل البودر: ١ ملعقة كبيرة.

جوزة الطيب: نصف ملعقة صغيرة مطحونة.

البصل: ٢ ثمرة كبيرة مبشورة.

الملح:نصف ملعقة صغيرة.

الارز: ٨ ملاعق صغيرة.

البيكينج بودر: نصف ملعقة كبيرة.

القرفة: ربع ملعقة كبيرة.

عصير طماطم: نصف كوب.

الدهن: ٢٠ جرام دهن ضاني.

طريقة التحضير:

- انقعي الأرز في الماء الدافئ لمدة ١٠ دقائق، ثم قومي بتصفيته.

- اخلطي الأرز المصفى، مع قطع الدهن في الخلاط الكهربائي.

- ضعي البصل في الخلاط ومن ثم قومي بتصفيته واحصلي على عصيره.

- ضعي كل من الفلفل الأسود، الملح، جوزة الطيب، بهار اللحم، بودرة البصل، القرفة، بودرة الثوم على عصير البصل.

- ضعي ماء البصل والأرز الممزوج بالدهن على اللحم المفروم واخلطيه جيدًا.

- اتركي اللحم في التتبيلة لليوم التالي.