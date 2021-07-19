الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

600 مليون جنيه لتنفيذ 120 ألف وصلة «صرف صحي» للأكثر احتياجا

اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تستهدف تنفيذ 120 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي خلال العام المالي الحالي باعتماد 600 مليون جنيه وذلك للأسر الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات. 

يأتي هذا في إطار جهود الدولة لترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الأسر الفقيرة خاصة في القرى الأكثر احتياجاً.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، في بيان، الإثنين، أن الوزارة تنفذ مشروع وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الاكثر احتياجاً للاستفادة من مشروعات الصرف الصحي التي تم تنفيذها بالقرى والمراكز ولا يتم الاستفادة منها لعدم قدرة الأسر على الربط على هذه المشروعات وبالتالي لا يتم الاستفادة من الاستثمارات التي تنفقها الدولة على هذه المشروعات.

وأشار اللواء شعراوي إلى انتهاء الوزارة من تنفيذ 85 ألف وصلة منزلية بـ106 قرى لخدمة حوالي 850 ألف مواطن.

ولفت إلى أنه في ضوء بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فإن الشركة تتولى تحصيل أعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين وبما لا يزيد على 40 جنيهاً كقسط شهري لكل مشترك.

وأشار إلى تخصيص حساب بالبنك المركزي تستخدم متحصلاته كصندوق دوار في تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية في باقى القرى والمراكز.

وزير التنمية المحلية البنك المركزي اللواء محمود شعراوي محمود شعراوي

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