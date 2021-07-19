الرئيس الأمريكى: نستلهم روح مانديلا فى دعمنا للمساواة والحوار السلمى

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، استلهام روح الزعيم الأفريقي الراحل نيلسون مانديلا في الدعم الأمريكي الثابت للمساواة والحوار السلمي واحترام سيادة القانون.



وقال بايدن -في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمانديلا- إن الزعيم الأفريقي الراحل -الذي كان أول رئيس ينتخب من جميع مواطني بلاده من جميع الأعراق- حارب الفصل العنصري، واستُحدث في ظل حكمه دستور ديمقراطي جديد، لجميع أبناء الشعب في جنوب أفريقيا، وأظهر للعالم قوة القيادة التي وضعت كرامة الإنسان فوق كل شيء.



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه ينضم إلى جميع من يحتفلون اليوم بتكريم ذكرى الزعيم مانديلا وإرثه عالميا، ووقوفه إلى جانب العدل والسلام والديمقراطية، بما سمح له برأب الجسور وتجاوز الانقسامات التي تفتت الشعوب.



وتابع بايدن: "بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة، نكرم ذكرى نيلسون مانديلا، ورؤيته لأفريقيا ولعالم أكثر إشراقا".



وعلى صعيد أخر، صرحت مصادر دبلوماسية أمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اقترحت على اليابان وأستراليا والهند عقد أول اجتماع شخصي لقادة دول التحالف "الرباعي" في واشنطن أواخر سبتمبر المقبل.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن هذا الاجتماع الذي سيعقد وجها لوجه يأتي عقب أول قمة رباعية عقدت افتراضيا في مارس الماضي، وسيؤكد الوحدة بين الديمقراطيات الأربعة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وسط تزايد إصرار الصين.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تعقد قمة الرباعي بعد جلسة النقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في سبتمبر في نيويورك.

وكان كورت كامبل، منسق السياسة الخاصة بالمحيطين الهندي والهادئ في البيت الأبيض، قد ذكر خطة الولايات المتحدة لاستضافة أول قمة شخصية لتحالف الرباعي في واشنطن في الخريف.

ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع الجهود المبذولة لتوسيع إنتاج لقاح فيروس كورونا والتعاون المحتمل في مشاريع البنية التحتية، حسبما أوضح كامبل.

وتهدف هذه الخطوة فيما يبدو إلى مواجهة الصين، التي يعتقد أنها تزيد من نفوذها من خلال ما يسمى بدبلوماسية اللقاحات عبر تقديم جرعات إلى الدول النامية، وكذلك من خلال مبادرة "الحزام والطريق" الصينية للاستثمار في البنى التحتية.