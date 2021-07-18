«معايا السكة».. أوكا يطرح أول أغنيات ألبومه الجديد «محمد صلاح»

طرح مطرب المهرجانات محمد صلاح الشهير بـ “أوكا” أول أغنيات ألبومه الغنائي الجديد والذي يحمل اسم “محمد صلاح”، وهي الأغنية التي حملت اسم “معايا السكة”، والتي وجه فيها بعض الرسائل إلى كل مطربي المهرجانات معلناً عن تقديم موسيقي ومزيكا جديدة ومختلفة.

وانتهى أوكا من تسجيل ألبومه الغنائي الجديد الذي سيتم طرحه خلال يومين تباعا كل فترة أغنية منه وذلك بعد طرح ألبومه الأخير 1991، بينما يقوم بوضع عمليات الماستر والموسيقي النهائية تمهيدا لطرحه، حيث الألبوم يضم 8 أغاني ويحمل اسم محمد صلاح "اسم أوكا الحقيقي".

ويضم عددًا كبيرًا من الأغنيات الجديدة والمختلفة والتي ستكون نقلة جديدة في عالم المهرجانات وذلك حسبما صرح أوكا في تصريحات لجريدة “الدستور من قبل”، والذي أكد فيها أن الأغاني ستكون بعيده عن المتداول الفترة الأخيرة؛ ولا يوجد أي دويتو في الألبوم الجديد مكتفيا بالتواجد بمفرده واعدا الجمهور بمفاجآت قوية في موسم الصيف الحالي.

وكان قد طرح مطرب المهرجانات أوكا أحدث أغانيه التي تحمل اسم "شايف الموجة" منذ شهر تقريبا وذك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من توزيعه وكلمات توتا وألحان أوكا وتوتا .

إضافة إلى ذلك فكان قد طرح أوكا أغنية "اتدلع 1991" منذ اشهر وهي من كلمات وتوزيع أوكا ألحان بينووو، وتدور فكرة الإغنية فى إطار عام 1991، تحت إشراف المطربة مي كساب، مدير تصوير فيدريكو كورنو، والكليب من إخراج يحيي علاء.

جدير بالذكر أن" أوكا" تعاون بكثافة مع زوجته مي كساب" الفترة الماضية، حيث قدم توزيعاً موسيقياً لأغنيتها الأخيرة "ودي عاجبك فيها إيه"، من كلمات "أمير طعيمة"، ألحان الراحل"أشرف سالم"، ميكس وماستر "جورج يعقوب"، والتي طرحتها منتصف يونيو الماضي عبر حسابها الشخصي على موقع "يوتيوب".

كما شهدت الساحة المهرجانات الشعبية منذ فترة، انفصال المطرب أوكا عن صديقه المقرب له وزميل الكفاح أورتيجا، وبدأ هذا الانفصال من طرح المطرب أورتيجا أغنية بشكل منفرد تحت عنوان "أنا هتجن" بدون صديقه أوكا، ليكون بداية الانفصال بشكل غير معلن بعد مشواره غنائى على مدار 10 سنوات.

المطرب الشعبي أوكا أو محمد صلاح أوكا وهو مطرب مصري برع في نمط الغناء الشعبي وحقق نجاحا كبير وهو من مواليد 1991 ميلادية وبالتحديد في 17 فبراير ونجح في انشاء ففرقة غنائية بينه وبين أورتيجا.

وتزوج الفنان محمد صلاح أوكا بالفنانة مي كساب المولودة في طنطا في يوم 8 ديسمبر 2015 بعد مشاركتهما في فيلم 8% ومازالوا مرتبطين إلى الآن.