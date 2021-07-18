«السكة الحديد»: 75 دقيقة أقصى تأخير بمواعيد القطارات اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٥ دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٧٥ دقيقة

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-

- أسيوط/ أسوان مدة ٥٥ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٥ دقيقة

خامسًا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٥ دقيقة



وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، مهيبة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.



وتواصل هيئة السكة الحديد تشغيل قطارات فترة عيد الأضحى، حيث قامت السكة الحديد بتخصيص قطارات مكيفة وروسية بإجمالي 131736 مقعدًا يوميًا في الفترة من 13 حتى 30 يوليو الجاري.

وتشغل هيئة السكة الحديد قطارًا مخصوصًا مكيفًا رقم 1934 بين القاهرة/أسوان، حيث يقوم من القاهرة الساعة 20.10 يصل أسوان الساعة 08.45 اليوم التالي، كما سيتم اعتبارًا من يوم 14 وحتى 31 يوليو، تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1935 بين أسوان/القاهرة يقوم من أسوان الساعة 21.30 يصل القاهرة الساعة 10.30 اليوم التالى، ويتكون كل قطار من 3 عربات أولى مكيفة إسبانى وعربة بوفية و6 عربات ثانية مكيفة إسباني.

وتقوم هيئة السكة الحديد بتشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1936 بين القاهرة-أسوان، حيث يقوم من القاهرة الساعة 23.15 يصل أسوان الساعة 12.00 اليوم التالى، وتشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1937 بين أسوان/ القاهرة يقوم من أسوان الساعة 19.35 يصل القاهرة الساعة 07.55 اليوم التالي، حيث يتكون كل قطار من عدد 3 عربات أولى مكيفة إسبانى وعربة بوفية وعدد 6 عربات ثانية مكيفة إسباني.