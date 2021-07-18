صفر إصابات بكورونا في مستشفيات جامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن خلو مستشفيات أسيوط الجامعية من أية حالات إصابة بفيروس كورونا وتسجيل زيرو إصابة فى سجلات المترددين على مستشفيات الجامعة وذلك لأول مرة منذ أكثر من عام وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً لعودة معدل العمل والنشاط داخل المدينة الطبية بالجامعة لما كان عليه .

وأعرب رئيس جامعة أسيوط عن سعادته بذلك متمنيا دوام الصحة والسلامة لكافة أفراد الشعب المصرى وشعوب العالم، مقدما تحية شكر وتقدير لكافة أفراد الأطقم الطبية العاملة بمستشفيات جامعة أسيوط وذلك لجهودهم المتواصلة والمتفانية لخدمة المرضى وأداء واجبهم المهنى والإنساني على النحو الأكمل طوال الفترة الماضية ومنذ بدء الجائحة.

ومن جانبه كشف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات اسيوط الجامعية عن تقليص الاقسام المخصصة لعزل مرضى كورونا وقصرها على قسم واحد فقط تحسبا لأية إصابات أخرى لا قدر الله، كما كشف الدكتور علاء عطية عن بدء عودة العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي بطاقتها السابقة بعد أجازة عيد الأضحى المبارك.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).