استعدادات مكثفة في الإسماعيلية لاستقبال عيد الأضحى

شدد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على المديريات الخدمية المختلفة والمتعلقة بصحة وسلامة المواطن بنطاق المحافظة، للتأكيد على المعروضات بالأسواق وسلامة اللحوم المذبوحة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

من ناحيته، أعلن حامد إبراهيم مدير عام مديرية التموين بالمحافظة، تنفيذ حملات تموينية خلال الأيام الثلاث الماضية ما أسفرت عن تحرير وضبط عدد من المخالفات منها ضبط ١٤.٥طن ملح يتم تعبئته دون ترخيص من الجهات المختصه، و6.5 طن مخللات وملح متحجر غير مدون عليها أية علامات أو بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ويظهر عليها علامات التعفن والتحلل.

كما تم ضبط 5 أطنان دواجن بأحد المجازر يتم التلاعب بتاريخ الإنتاج وإعادة تدويرها وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط مخبزين لتصرفهما في كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم، وتحرير ٢٤ مخالفة أخري للمخابز بمدينة فايد لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، وتم ضبط ثلاث محلات جزارة لحيازتهم لحوم وكبد وسجق مجهول المصدر وتم تحرير ١٢ مخالفة أخري لعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

وشنت الإدارة التموينية بالقنطرة غرب، حلمة أيضا أسفرت عن تحرير 16 مخالفة متنوعة.