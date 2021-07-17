محافظ البحيرة يفتتح معرض السلع الغذائية بالأسعار المخفضة بأيتاي البارود

قام اليوم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بافتتاح معرض السلع الغذائية واللحوم الذي نظمته الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود ومديرية التموين والغرفة التجارية بوسط المدينة استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

هذا وقد أكد اللواء هشام آمنة على استمرار الدعم والعمل على توفير كافة السلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية مشيرا أنه يتم توفير اللحوم البلدية بكافة المعارض والمنافذ بسعر 100 جنيه للكيلو بما يقل بنسبة 40 % عن مثيلاتها وكذا توفر الفاكهة والخضروات والمواد الغذائية والملابس بأسعار تقل عن مثيلاتها من 20 الى 25% حيث يتم بيع اللحوم البلدي الطازجة بالأسعار المخفضة تحت إشراف الطب البيطري ومديرية التموين.

وأضاف المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة المرافق والجهات لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوافر الوقود وكافة السلع الغذائية والمستلزمات.

كما أكد محافظ البحيرة انه تم التنسيق مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية لتكثيف الحملات على الأسواق والمحال والمخابز لضبط الاسواق وردع المخالفين وضبط الحركة المروية، مشيرا أن المعرض يعد رابع معرض يتم افتتاحه خلال أسبوع بعد افتتاح معرض دمنهور منذ أيام وافتتاح ٣ معارض اليوم بأبو حمص وكفر الدوار وايتاى البارود ضمن الجهود التى تقوم بها المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار إقتصادية والقضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء أسعار والتوسع فى فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن بالإضافة الى 3118 منفذ منتشرة بمدن ومراكز وقرى المحافظة وتوفير 20 سيارة متحركة للوصول الى المناطق النائية للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

هذا وقد تفقد اللواء هشام آمنة المعرض وأشاد بجودة وأسعارالمنتجات ومدى إقبال المواطنين وفرحتهم ووجه بإستمرار فتح المعرض طوال أيام عيد الأضحى ومتابعة الكميات المطلوبة يومياً مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية .

هذا وتقدم محافظ البحيرة باسمه وباسم شعب البحيرة وقياداتها لفخامة السيد الرئيس ولشعب مصر العظيم بخالص التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وإستمرار مسيرة التنمية والإنجازات تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

رافق اللواء المحافظ خلال افتتاحه للمعرض:- المهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد و محمد كجك رئيس مدينة ايتاى البارود والدكتور حسني عباسي مدير مديرية الطب البيطري والمحاسب مجدي الخضر - وكيل وزارة التموين وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المشاركة.