السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

«الأرصاد» تتوقع انخفاض درجات الحرارة يوم «وقفة عرفات»

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس الإثنين المقبل، الموافق وقفة عرفات، حيث يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.


وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحاته لـ"الدستور" إن الطقس سوف يشهد موجة ارتفاع بدرجات الحرارة يومي الجمعة والسبت، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة. قبل أن تنخفض الحرارة يوم الإثنين "وقفة عرفات" حيث ستنخفض درجات الحرارة بمعدل درجتين.


وأضاف أن الحرارة تصل إلى  33 درجة مئوية على السواحل الشمالية مقارنة بالقاهرة والمحافظات الأخرى.

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الإثنين المقبل يوم وقفة عرفات، القاهرة الكبرى العظمى 37 درجة والصغرى 25 والوجه البحرى العظمى 37 درجة والصغرى 25، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجة والصغرى 23 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 32 درجة والصغرى 24 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 41 درجة والصغرى 28 ، وشمال الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 25 ، وجنوب الصعيد العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة.


وكان خبراء الأرصاد قد أكدوا أن طقس وقفة عرفات سيكون  حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحررة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الأرصاد الطقس وقفة عرفات الطقس في وقفة عرفات ارتفاح درجات الحرارة

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