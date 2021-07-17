«عون»: إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تجدد ​الحرائق

أكد الرئيس اللبناني ​ميشال عون​، اليوم السبت، خلال إتصال مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​محمد فهمي​، إتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين جهوزية كاملة لمواجهة تجدد ​الحرائق​، نتيجة الحرارة المرتفعة وإحتمال وصول موجة حر إلى البلاد، ما يعزز المخاوف من إندلاع حرائق.

من جانبه، أكد فهمي للرئيس عون، أنه طلب إلى الأجهزة المعنية والبلديات أن تكون جاهزة لمواجهة أي طارئ.

كما أجرى الرئيس عون، إتصالًا بالمدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، وطلب منه أن تكون أجهزة الدفاع المدني على أتم الإستعداد لمواجهة إحتمال إندلاع حرائق، لاسيما في المناطق الحرجية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة "إم تي في" اللبنانية، باندلاع حريق في باخرة ترسو في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وكان مرفأ بيروت قد شهد في 4 أغسطس الماضي انفجارًا ضخمًا، إثر تخزين مواد كيميائية خطيرة على مدى أكثر من 6 سنوات بصورة سيئة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف، وتدمير مباني العاصمة المحيطة بالمرفأ.

وفي العاشر من الشهر ذاته، أحالت الحكومة اللبنانية القضية إلى المجلس العدلي، وهي محكمة خاصة من دون إجراءات استئناف.

وفي 23 يونيو الماضي، قررت السلطات اللبنانية إخلاء سبيل بعض الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، بعد إحالة المحقق العدلي طلبات إخلاء سبيلهم إلى المدعي العام العدلي.

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فإنه "بعد إحالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على النيابة العامة التمييزية طلبات تخلية السبيل المقدمة من الموقوفين السبعة في قضية المرفأ لاتخاذ الموقف، أبدى المدعي العام العدلي القاضي غسان الخوري رأيه بالقضية، لاسيما لجهة رد طلبات كبار الموظفين والموافقة على تخلية سبيل صغار الموظفين والعمال في المرفأ.